Cambia plásticos por mochilas y tabletas: idea de la Alcaldía del DN

Sede de la Alcaldía del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas reiteraron las reglas para participar en la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares, un evento dirigido únicamente a personas que residan en la capital.

Las instituciones dijeron que hacen la aclaración para evitar que ciudadanos de otras demarcaciones participen en el proyecto y se produzcan desórdenes como el de Plásticos por Útiles Escolares ocurrido el pasado año.

La segunda versión del evento de conciencia ambiental, se llevará a cabo en el Palacio Municipal el domingo 24 de agosto de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las bases del canje indican que por 1,000 botellitas las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares.

Por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles. De igual manera, por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas.

Condiciones

Además, se recalcó que las botellas entregadas deben estar limpias, comprimidas y con sus tapas.

En el intercambio, además de las tabletas electrónicas, las mochilas estarán compuestas por seis cuadernos, un estuche con materiales y un termo.

En la primera edición de Plásticos por Útiles Escolares, la Alcaldía del DN recolectó 7.2 millones de botellas plásticas, totalizando, junto a Plásticos por Juguetes, cerca de 18 millones de botellas plásticas sacadas de las calles.

Los objetivos

La actividad busca contribuir con las familias en el gasto de los útiles escolares en el que tienen que incurrir cada año.

Además, con el proyecto se retiran cientos de miles de plásticos, que, por lo regular, van a parar a las cañadas y posteriormente a los ríos Ozama e Isabela y al mar Caribe.

Al igual que en la primera edición del pasado año, en esta segunda se espera una participación masiva de niños que acudan con fundas de plásticos para cambiarlos por útiles escolares.

Los patrocinadores

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas agradecieron el respaldo para esta edición del: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Constructora Bisonó y Café Santo Domingo.