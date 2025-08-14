El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, atribuyó a fallas en la seguridad oficial el robo de dos anillos de oro perteneciente al patricio Juan Pablo Duarte el martes cinco de este mes.

Aunque reconoció que también hubo fallas del personal civil de la entidad, indicó que no cuentan con el personal militar que tenían antes en el museo de Duarte, dijo que esa institución asume enteramente su cuota de responsabilidad en el hecho.

Las prendas fueron recuperadas ayer en una acción conjunta de la Policía y el Ministerio Público y serán devueltas al instituto en las próximas horas.

En rueda de prensa Gómez Ramírez informó que el Ministerio de Defensa, en la gestión del entonces teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, retiró "sin explicación" a dos militares que se encargaban de la vigilancia interna de la fue la casa de Duarte.

"La gravedad de sustraer objetos invaluables en un recinto patrio constituye una irreverente infracción que hiere el sentimiento moral y las buenas costumbres del pueblo dominicano", expresó el presidente del Instituto Duartiano.

Se trata del cabo Ángel Manuel Peña y la raso Yudelka Soto de la Rosa que fueron trasladados del lugar, el varón hacia la frontera, y que a pesar de numerosas solicitudes para su reincorporación no fue posible. Lamentó que ocurran estos hechos, que según dijo, puso haberse evitado si no se hubiesen retirado los militares asignados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/324e8378-6d6c-4ccd-97d6-fc8599833a51-aa12e4dd.jpg Este anilo dedicado por la UASD con motivo del bicentenario del nacimiento de Duarte en el año 2013, fue uno de los sustraidos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-100945-am-3abbce21.jpeg Este otro anillo era el de compromiso de Duarte conPrudencia Lluberes Alvarez. (FUENTE EXTERNA)

El robo de las prendas, un anillo de compromiso del patricio Juan Pablo Duarte con su prometida, Prudencia Lluberes Alvarez, en 1836 y otro, otorgado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo con motivo del bicentenario del nacimiento del patricio en el 2013.

Las investigaciones de las autoridades determinaron que el responsable del robo es Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias "El Cojo", que está detenido para ser sometido a la justicia. Una cámara de seguridad captó al individuo en momento en que sustrajo la prenda de una vitrina colocada en el primer nivel de la edificación.

El video no muestra cómo se apoderó de los anillos si la vitrina tiene un llavín. Se presume que utilizó una llave maestra. En el espacio donde estaban las prendas hay un tornillo, aparentemente del llavín.

El robo fue el cinco de este mes

Al preguntarle a Gómez Ramírez por qué si el robo fue el día cinco, fue ayer que se conoció la noticia, dijo que no podían ofrecer informaciones porque se estaba en el proceso de investigación por parte de los organismos competentes.

El Instituto Duartiano interpuso una querella contra Félix Rodríguez y contra cualquier otra persona que resulte vinculada tras las investigaciones del Ministerio Público, solicitando que se apliquen las sanciones más severas que contempla la ley.

Gómez Ramírez agradeció al director de la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y al presidente de la República por el interés mostrado, lo que permitió la pronta recuperación de las piezas hurtadas.