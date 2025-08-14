Tragedia en San Cristóbal: dos años de incertidumbre y promesas incumplidas

Culto en conmemoración a los fallecidos y afectados por la explotación de San Cristóbal ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Este miércoles 14 de agosto se cumplieron dos años de la explosión ocurrida en la zona céntrica de San Cristóbal en 2023, tragedia que dejó decenas de muertos, heridos y al menos 12 personas desaparecidas. Pese al paso del tiempo, familiares y sobrevivientes denuncian que siguen esperando justicia, respuestas oficiales y las ayudas prometidas.

La jornada conmemorativa inició con un culto en memoria de las víctimas, seguido de un recorrido desde la denominada "zona cero" hasta el parque 6 de Noviembre. Allí participaron familiares, sobrevivientes y comunitarios, quienes exigieron mayor atención por parte de las autoridades.

Entre los desaparecidos aún se encuentra Irma Isabel Dipre, quien fue declarada jurídicamente fallecida por el Congreso Nacional junto a otras 11 personas, mediante una ley transitoria que acortó el plazo legal de siete a diez años para emitir la declaración.

Su esposo sí fue rescatado con vida en la tragedia, pero falleció tiempo después, dejando huérfanos a varios hijos, dos de ellos menores de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-152314-f26bf0cc.jpeg Julio Dipre, padre de una de las 12 desaparecidos. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

La custodia de los niños fue otorgada a sus abuelos, quienes relatan que, pese a la declaración oficial de fallecimiento, no han recibido la pensión ni otros beneficios estatales que deberían ayudar en la manutención de los menores. "A dos años, después de dar viajes y completar documentos, nos dijeron que nos llamarían... pero nada. Las cosas del Estado son lentas, lentas, lentas", expresó Julio Dipre, padre de Irma.

Ayudas retiradas y promesas incumplidas

La situación se repite con otros afectados. Rafael Santiago, sobreviviente de la explosión, afirmó que en los primeros meses recibió una ayuda mensual de RD$20,000, pero luego fue suspendida bajo el alegato de que se les otorgaría una pensión. "Todavía estamos esperando. Cuando pregunto, me dicen que no hay nada", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-152306-6f255513.jpeg Rafael Santiago, sobreviviente de la explosión. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-152309-364dacd4.jpeg Quemaduras ocasionadas por la explosión. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

En medio del dolor y las secuelas físicas y emocionales, las familias aseguran que el Estado no ha cumplido plenamente las promesas de apoyo. Dos años después, persiste la incertidumbre sobre el destino de las víctimas desaparecidas y el cumplimiento de las compensaciones y pensiones a las que tendrían derecho.