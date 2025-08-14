Decenas marchan en Bonao contra extensos apagones

Ciudadanos de Bonao marcharon la tarde del miércoles rumbo a las oficinas de Edenorte en protesta para que cesen los "abusivos y criminales apagones" y sean revisadas las tarifas eléctricas, y la alta facturación que golpean los bolsillos de los ciudadanos, y están llevando a la quiebra micro y medianos negocios.

"Bonao y sus diferentes sectores están siendo golpeados con apagones prolongados durante toda la noche, mismos que van de 8 a 14 horas corridas, llegando incluso a amanecer sin energía, siendo esto un crimen atroz ante la ola de calor que azota al país", denunció el profesor y activista social Raúl Martínez.

Los convocantes dieron lectura a un manifiesto donde declaran la guerra a Edenorte, calificándola de " diabólica e inhumana, y donde exigen el cese inmediato de los "criminales y corruptos apagones", mismos que son utilizados para generar millones de pesos al bolsillo de un grupo reducido de empresarios y políticos.

Exigieron también la revisión inmediata y constante de las tarifas eléctrica que cada día son incrementadas de forma desproporcional, obligando únicamente a los ciudadanos pobres al pago de las mismas, mientras la clase empresarial y política gozan del privilegio, de subsidios.

En la jornada, les recordaron al Gobierno de Luis Abinader que el acceso a un servicio eléctrico digno es un derecho esencial para el desarrollo humano, económico y social, y que no puede ser tratado como un privilegio, que solo beneficia a los ricos, empresarios y políticos, a costa del sufrimiento y pobreza extrema del pueblo dominicano.

Desde las oficinas de Edenorte, los convocantes invitaron a toda la población afectada, organizaciones sociales, gremiales y comunitarias a unir esfuerzos en esa causa común, para exigir con firmeza y de manera pacífica, para que en Bonao cesen los apagones y la alta facturación.

"De lo contrario, la jornada pasará, sin dudarlo un minuto, a lucha en las calles, movilizaciones y protestas constantes y sin tregua", advirtió Raúl Martínez.

Responsabilizaron a las autoridades de la provincia Monseñor Nouel y ejecutivos de Edenorte de cualquier situación que se presente en lo adelante: "esta marcha es solo el inicio de un proceso de lucha en las calles que solo se parará cuando la población tenga respuestas satisfactorias y deje de ser golpeada por los criminales apagones".

Al terminar la concentración, convocaron una manifestación de taponamiento en la Autopista Duarte, el próximo 26 de agosto.