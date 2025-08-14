×
Apagones

Decenas marchan en Bonao contra extensos apagones

Los convocantes realizarán una taponamiento en autopista Duarte el 26 de agosto

    Expandir imagen
    Decenas marchan en Bonao contra extensos apagones
    Decenas de munícipes participaron en la jornada.

    Ciudadanos de Bonao marcharon la tarde del miércoles rumbo a las oficinas de Edenorte en protesta para que cesen los "abusivos y criminales apagones" y sean revisadas las tarifas eléctricas, y la alta facturación que golpean los bolsillos de los ciudadanos, y están llevando a la quiebra micro y medianos negocios.  

    "Bonao y sus diferentes sectores están siendo golpeados con apagones prolongados durante toda la noche, mismos que van de 8 a 14 horas corridas, llegando incluso a amanecer sin energía, siendo esto un crimen atroz ante la ola de calor que azota al país", denunció el profesor y activista social Raúl Martínez. 

    Los convocantes dieron lectura a un manifiesto donde declaran la guerra a Edenorte, calificándola de " diabólica e inhumana, y donde exigen el cese inmediato de los "criminales y corruptos apagones", mismos que son utilizados para generar millones de pesos al bolsillo de un grupo reducido de empresarios y políticos.

    Exigieron también la revisión inmediata y constante de las tarifas eléctrica que cada día son incrementadas de forma desproporcional, obligando únicamente a los ciudadanos pobres al pago de las mismas, mientras la clase empresarial y política gozan del privilegio, de subsidios. 

    En  la jornada, les recordaron al Gobierno de Luis Abinader que el acceso a un servicio eléctrico digno es un derecho esencial para el desarrollo humano, económico y social, y que no puede ser tratado como un privilegio, que solo beneficia a los ricos, empresarios y políticos, a costa del sufrimiento y pobreza extrema del pueblo dominicano.

    Desde las oficinas de Edenorte, los convocantes invitaron a toda la población afectada, organizaciones sociales, gremiales y comunitarias a unir esfuerzos en esa causa común, para exigir con firmeza y de manera pacífica, para que en Bonao cesen los apagones y la alta facturación.

    "De lo contrario, la jornada pasará, sin dudarlo un minuto, a lucha en las calles, movilizaciones y protestas constantes y sin tregua", advirtió Raúl Martínez.  

    Responsabilizaron a las autoridades de la provincia Monseñor Nouel y ejecutivos de Edenorte de cualquier situación que se presente en lo adelante: "esta marcha es solo el inicio de un proceso de lucha en las calles que solo se parará cuando la población tenga respuestas satisfactorias y deje de ser golpeada por los criminales apagones".

    Al terminar la concentración, convocaron una manifestación de taponamiento en la Autopista Duarte, el próximo 26 de agosto. 

    TEMAS -
    • Bonao
    • Apagones

