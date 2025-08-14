El comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, encabezó un recorrido de aproximadamente 123 kilómetros en la zona fronteriza sur, con el fin de supervisar el patrullaje diario que realizan los soldados y reforzar las acciones de seguridad en la región.

La jornada inició en el distrito municipal Puerto Escondido, provincia Independencia, y concluyó en la Pirámide 311, en la provincia Pedernales. Durante el trayecto, Camino Pérez verificó el estado operativo de las tropas, así como las condiciones de las unidades y puestos de control distribuidos a lo largo de esta franja fronteriza.

El recorrido incluyó paradas en los destacamentos de Puerto Escondido y El Aguacate, atravesando parte del Parque Nacional Sierra de Bahoruco hasta llegar a la Loma del Toro.

Posteriormente, se desplazó a los destacamentos de Los Arroyos, Don Juan, Cabeza de Agua, Banano y El Embalse, muchos de ellos ubicados en zonas remotas y de difícil acceso, donde el Ejército mantiene presencia permanente.

Verja perimetral

También, inspeccionó la verja perimetral construida en la provincia Pedernales, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia en la frontera.

Se recuerda que en junio de este año el Gobierno anunció sobre el inicio de la construcción de la segunda fase del muro fronterizo con Haití, que comenzó en 2021 bajo el argumento de combatir la migración ilegal y la violencia que azota a ese país.

La verja perimetral se extiende 13 km en la provincia de Dajabón (norte) y cubrirá unos 170 de los 340 km de extensión de la frontera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-92318-am-31aaf187.jpeg Las autoridadesinspeccionan la verja perimetral construida en la provincia Pedernales, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia en la frontera. (FUENTE EXTERNA)

El mayor general Camino Pérez resaltó el esfuerzo de los soldados desplegados en la zona, quienes además de garantizar la seguridad, cumplen funciones relacionadas con la protección del medio ambiente y la custodia de infraestructuras críticas.

Con esta visita, el Ejército reafirma su compromiso con la defensa del territorio nacional y la seguridad de las comunidades fronterizas.