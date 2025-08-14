El video de las cámaras de seguridad del Instituto Duartiano revela el momento en el que supuestamente un hombre sustrajo dos anillos de alto valor histórico el pasado 5 de agosto de 2025, entre ellos el que Juan Pablo Duarte regaló a su prometida, Prudencia Lluberes Álvarez.

Las imágenes muestran que el individuo llegó al museo a las 12:11 de la tarde, vestido con una camiseta clara y pantalón beige, saludando a una agente policial y a una representante civil que se encontraban en la entrada de la institución.

Menos de un minuto después, la agente sale del lugar, mientras el sospechoso se adentra en el museo y empieza a ver lo expuesto. La mujer en el lobby abandona su puesto durante unos 15 segundos, pero, antes y después de pararse permaneció atenta a su teléfono celular, sin percatarse de los movimientos del visitante.

Nunca quitaron la vista del celular

El hombre recorre la sala de exhibición, se detiene frente a la vitrina que resguarda las piezas, observa el entorno y, aprovechando la ausencia de supervisión, abre el cristal para tomar los anillos. Luego los guarda y sale del lugar a las 12:15 de la tarde, tras permanecer menos de cinco minutos en el museo.

Según el Ministerio Público, los anillos —uno con el rostro del patricio y otro con piedra de rubí— forman parte del patrimonio histórico de la institución. Las investigaciones permitieron identificar al sospechoso como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias "el Cojo", quien fue localizado el 9 de agosto en la avenida Isabel La Católica.

El detenido admitió haber cometido el robo y vender las piezas en una compraventa de la avenida Mella: uno por RD$3,000 y el otro por RD$15,500, mediante transferencia bancaria.

Féliz Rodríguez fue arrestado el 11 de agosto, en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0052368. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, imputándole violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el robo y el hurto.