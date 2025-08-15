Las autoridades dominicanas informaron este viernes sobre el decomiso de ocho paquetes de cocaína durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (JFPG).

Las unidades actuantes, acompañadas por canes detectores, realizaban inspecciones en depósitos y cargas con destino a Madrid, España, cuando detectaron objetos sospechosos en el interior de uno de los zafacones utilizados para depositar desperdicios de las cocinas de los aviones.

La operación, en la que participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), en coordinación con el Ministerio Público, se llevó a cabo en el marco de la ampliación de las labores de interdicción para enfrentar el narcotráfico.

Serían enviados a España

Por instrucciones del fiscal actuante, el recipiente fue trasladado al área de verificación, donde se confiscaron ocho paquetes de cocaína envueltos en varias fundas plásticas.

De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la sustancia tuvo un peso total de 8.23 kilogramos.

"El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en relación con el frustrado envío de la droga a España y, conforme avance el proceso, ofrecerán mayores detalles", señala un comunicado emitido por la agencia antidrogas.