Una patrulla del Ejército de República Dominicana detuvo a 53 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en zonas boscosas del distrito municipal de Santa María, provincia Montecristi.

La intervención fue ejecutada por personal de la 4ta Brigada de Infantería, perteneciente a los destacamentos Santa María y Mangá, quienes utilizaron unidades de drones para localizar al grupo de extranjeros.

Según informó la institución este viernes mediante un comunicado de prensa, los migrantes fueron interceptados en un callejón próximo al río de la localidad.

Entre los detenidos se encuentran 38 hombres, 14 mujeres y un menor de edad. Todos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.

Otros detenidos

En otro operativo en la misma provincia, las autoridades interceptaron la madrugada de este viernes un contenedor en el que eran transportados 79 haitianos indocumentados.

Miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, en coordinación con agentes de la Dirección General de Migración (DGM), interceptaron el contenedor en el que viajaban 51 hombres, al menos 21 mujeres y 10 niños menores de edad, poniendo en riesgo su vida.

La intercepción se llevó a cabo en el Puesto de Chequeo Manga, provincia Montecristi, donde fue detenido un vehículo marca Stralis, conducido por el dominicano José Andrés Peralta Marte.

291,007 haitianos

Este operativo se suma a las acciones que las autoridades dominicanas han intensificado en la frontera norte, en cumplimiento de las medidas migratorias implementadas desde octubre de 2024.

Según informó el 13 de agosto el Observatorio de Políticas Migratorias, la Dirección General de Migración ha repatriado a 291,007 haitianos entre octubre de 2024 y mediados de julio de 2025, con un promedio mensual de 28,253 deportaciones y una inversión de 702 millones de pesos en logística.

El informe también detalla que el pasado 20 de junio se inició en el distrito municipal de Capotillo, del municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón, la construcción de 13 kilómetros adicionales del muro fronterizo, con lo que se alcanzarán 67 kilómetros antes de fin de año.