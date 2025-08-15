Ministro de la Presidencia inaugura Helipuerto en Ciudad Sanitaria de Santo Domingo Norte

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza dejó hoy en funcionamiento el Helipuerto de la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perezo, en Santo Domingo Norte, considerado pieza fundamental de la Red Nacional de Helipuertos (RNH) del país.

En un acto realizado junto al director del Departamento Aeroportuario (DA) y otras autoridades, Paliza destacó la importancia de la obra a partir de una anécdota que narró sobre lo ocurrido a su padre en Puerto Plata.

Para esa ocasión, recordó, tuvieron que trasladarlo a la Capital en un vehículo por la falta de facilidades que permitieran otras alternativas.

"Recuerden que en situaciones médicas, minutos, segundos pueden significar la vida", expuso Paliza tras calificar de brillante la iniciativa del Departamento Aeroportuario, sobre el proyecto

Red Nacional de Helipuertos

La obra de infraestructura, levantada con recursos del DA a un costo superior 60 millones pesos, ofrecerá servicios estratégicos para la asistencia oportuna a los hospitales Reynaldo Almánzar, pediátrico Dr. Hugo Mendoza, el General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp y, especialmente, el Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, todos ubicados en el mismo complejo.

"Esta obra es una importante garantía de seguridad al servicio de nuestros conciudadanos y turistas, porque no basta con que un hospital cuente con la mejor tecnología y talento humano, se requiere también poder acceder a sus servicios en tiempos favorables para una oportuna atención", dijo el director del DA Víctor Pichardo.

contempla la construcción de 25 helipuertos en puntos estratégicamente seleccionados, de los cuales ya se encuentran operando el de Santo Domingo,

Barahona

Monte Plata

y próximamente en La Vega

Cayo Levantado

Higüey

y San José de las Matas

Facilidades de la obra

El helipuerto Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perezo fue construido sobre un terreno de 1,100 metros cuadrados y ocupa un área hábil para operaciones de 636 metros cuadrados. Permite el aterrizaje y despegue de aeroambulancias, helicópteros de la Fuerza Aérea y cualquier helicóptero que atienda una emergencia médica.

Cuenta con señalización, manga de viento iluminada y un sistema de balizamiento e iluminación modernos que permiten a los pilotos su activación desde la aeronave, para operaciones de aterrizaje y despegue las 24 horas del día.

También está dotado de un edificio terminal con facilidades para acomodar al personal operativo y los usuarios, y una rampa, así como elevador y escalera de acceso para facilitar y agilizar la llegada del personal médico y los pacientes que requieren traslados de emergencia.