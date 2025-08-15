×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Instituto Duartiano
Instituto Duartiano

VIDEO | Recuperan anillos del patricio Juan Pablo Duarte durante allanamiento a joyería

Jueza envía a prisión a hombre que sustrajo dos anillos del Instituto Duartiano

  • Marisol Aquino - Twitter

La Fiscalía del Distrito Nacional allanó la compraventa que adquirió los dos anillos de oro sustraídos del Instituto Duartiano, mientras que el hombre imputado por el robo fue enviado a prisión este viernes.

Según la solicitud de medida de coerción, la compraventa es Casa Hermanos Liranzo, ubicada en la avenida Mella, cuyo representante había admitido, antes del allanamiento, que compró un anillo al imputado por la suma de tres mil pesos dominicanos, y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.

El propietario del establecimiento, cuyo nombre no ha sido revelado, no fue detenido ni se ha sometido a la justicia.

Este viernes, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias "el Cojo", quien, según su abogado, pidió disculpas a la magistrada durante la audiencia.

RELACIONADAS

¿Cómo se produjo el robo?

Según el Ministerio Público, el imputado se presentó a las instalaciones del Instituto Duartiano, donde solicitó un tour a la secretaria.

Mientras simulaba esperar por la visita guiada, ingresó al salón de exhibición y, aprovechando un descuido, sustrajo de una vitrina las dos alhajas: una con el rostro del prócer de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, y otra con una piedra de rubí, que fue un regalo del patricio a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez.

Ambas piezas tienen un alto valor histórico.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.