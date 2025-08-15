La Fiscalía del Distrito Nacional allanó la compraventa que adquirió los dos anillos de oro sustraídos del Instituto Duartiano, mientras que el hombre imputado por el robo fue enviado a prisión este viernes.

Según la solicitud de medida de coerción, la compraventa es Casa Hermanos Liranzo, ubicada en la avenida Mella, cuyo representante había admitido, antes del allanamiento, que compró un anillo al imputado por la suma de tres mil pesos dominicanos, y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.

El propietario del establecimiento, cuyo nombre no ha sido revelado, no fue detenido ni se ha sometido a la justicia.

Este viernes, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias "el Cojo", quien, según su abogado, pidió disculpas a la magistrada durante la audiencia.

¿Cómo se produjo el robo?

Según el Ministerio Público, el imputado se presentó a las instalaciones del Instituto Duartiano, donde solicitó un tour a la secretaria.

Mientras simulaba esperar por la visita guiada, ingresó al salón de exhibición y, aprovechando un descuido, sustrajo de una vitrina las dos alhajas: una con el rostro del prócer de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, y otra con una piedra de rubí, que fue un regalo del patricio a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez.

Ambas piezas tienen un alto valor histórico.

Te puede interesar Juan Pablo Duarte se enamoró y comprometió en dos ocasiones