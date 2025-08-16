El Aila opera con normalidad tras fallo eléctrico que presentó una de sus terminales
La entidad explicó que la situación fue solucionada de inmediato sin afectar las operaciones del aeropuerto
Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) informó la tarde de este sábado que el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) José Francisco Peña Gómez "opera con total normalidad", pese al fallo eléctrico que sufrió.
La interrupción se produjo en la tarde de forma "momentánea" en la terminal Sur.
- Aerodom dijo en un comunicado de prensa que el fallo ocurrió por la activación de un interruptor de protección, lo que "afectó algunos circuitos internos".
Bajo control
"La situación fue controlada de inmediato, sin impacto en las operaciones del Aeropuerto", dice el documento.
El Aila es uno de los principales aeropuertos del país y está ubicado en Punta Caucedo cerca de Santo Domingo y Boca Chica.