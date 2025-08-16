Prospecto Gustavo Talmaré murió ahogado en laguna; Policía investiga

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que murió el joven prospecto de béisbol Gustavo Talmaré, de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del viernes 15 de agosto en una laguna ubicada en la zona de El Toro de Guerra, detrás de una academia de formación deportiva.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección Regional Santo Domingo Este, el adolescente falleció por asfixia por inmersión (ahogamiento), tras presuntamente haber caído en la laguna mientras buscaba frutos, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión como definitiva.

El hallazgo del cuerpo se produjo pasadas las 9:00 de la noche del viernes, gracias a un operativo de búsqueda en el que participaron unidades del sistema de emergencias 9-1-1 y la Fuerza Aérea Dominicana.

El caso fue asumido por el Departamento de Investigación de Homicidios, que se encuentra recabando testimonios y evidencias para determinar cómo y por qué el joven llegó al lugar del hecho.

La tragedia ocurrió fuera del horario académico

Según la información ofrecida por la Academia Amaury Nina, donde Talmaré se formaba como pelotero, el joven había participado en un juego de práctica el viernes en la tarde y, como de costumbre, fue despachado junto a otros compañeros al finalizar la jornada.

La academia indicó que posteriormente se enteraron de que algunos jugadores se desplazaron a la zona donde ocurrió la tragedia, a unos 40 minutos del complejo, sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos.

"No tenemos detalles exactos de qué hacía Gustavo en ese lugar. Las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes, y como academia estamos colaborando en todo lo necesario", expresó Amaury Nina, director del centro.

Investigación en curso

La Policía Nacional informó este sábado que el caso está en fase de investigación y llamó a la prudencia mientras se esclarecen los hechos. Aunque se ha manejado la hipótesis de que el joven cayó accidentalmente en la laguna, no se descarta ninguna posibilidad.