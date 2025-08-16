×
VIDEO | Presidente Abinader llega a Punta Catalina en medio de quejas por apagones

Esta unidad aporta al sistema eléctrico nacional unos 300 megavatios

  • Braylin Paredes - Facebook

El presidente Luis Abinader realizó este sábado una visita a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en Baní, provincia Peravia.

El mandatario llegó a la instalación minutos antes de las 4:00 p.m., hora para la que estaba pautada su llegada.

La visita del mandatario se produce en un contexto de crecientes quejas por los apagones que afectan a diversas zonas del país, generando malestar ciudadano y un intenso debate en las redes sociales.

  • Actualmente, la unidad dos de Punta Catalina se encuentra fuera de servicio debido a una falla técnica en la caldera, lo que ha provocado interrupciones eléctricas en varios sectores del Gran Santo Domingo.

El servicio eléctrico

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), Celso Marranzini, informó ayer que se esperaba restablecer el servicio antes de finalizar el fin de semana, fecha para la cual se proyectaba corregir la avería en la caldera.

Esta unidad aporta al sistema eléctrico nacional unos 300 megavatios.

