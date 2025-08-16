Efemérides Patrias exige todo el peso de la ley contra quienes alteraron el himno nacional
Autoridades rinden honores en Santiago por el 162 aniversario de la Restauración de la República
Con el depósito de ofrendas florales frente a la estatua de Gregorio Luperón, autoridades civiles y militares de la provincia Santiago encabezaron este sábado los actos conmemorativos del 162 aniversario de la Restauración de la República, en el monumento a los héroes de esa gesta patriótica.
La jornada inició con el enhestamiento de la bandera nacional, interpretación del himno nacional, salva de 15 cañonazos y honores militares.
Posteriormente, se colocaron ofrendas florales en homenaje a los héroes de la Restauración.
El alcalde Ulises Rodríguez y la gobernadora Rosa Santos ofrecieron palabras alusivas a la fecha, junto al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.
Reiteran denuncia por ultraje al himno nacional
En su intervención, Uribe dijo que da seguimiento a la querella interpuesta el lunes 11 de agosto ante la Procuraduría General de la República contra un grupo que alteró las letras del himno nacional en un acto público.
"El ultraje al Himno Nacional es un acto repulsivo, inmoral y condenable. Exigimos que se aplique todo el peso de la ley 210-19 contra los responsables", manifestó.
El historiador sostuvo que la violación a los símbolos patrios constituye "un ataque a la soberanía, la autodeterminación y la identidad dominicana".
Señaló además que existen sectores externos e internos que buscan debilitar la dominicanidad con "planes funestos".
Seguimiento del caso
- Uribe precisó que el Ministerio Público deberá continuar con la identificación de los responsables, ya que algunos han sido señalados públicamente y otros están en proceso de investigación.
El presidente de Efemérides Patrias aseguró que la defensa del himno nacional y de los símbolos patrios es parte esencial de la preservación de la soberanía nacional.