×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Día de la Restauración
Día de la Restauración

Efemérides Patrias exige todo el peso de la ley contra quienes alteraron el himno nacional

Autoridades rinden honores en Santiago por el 162 aniversario de la Restauración de la República

    Expandir imagen
    Efemérides Patrias exige todo el peso de la ley contra quienes alteraron el himno nacional
    El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, durante su intervención en los actos conmemorativos del 162 aniversario de la Restauración de la República, en el Monumento a los Héroes, provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

    Con el depósito de ofrendas florales frente a la estatua de Gregorio Luperón, autoridades civiles y militares de la provincia Santiago encabezaron este sábado los actos conmemorativos del 162 aniversario de la Restauración de la República, en el monumento a los héroes de esa gesta patriótica. 

    La jornada inició con el enhestamiento de la bandera nacional, interpretación del himno nacional, salva de 15 cañonazos y honores militares. 

    Posteriormente, se colocaron ofrendas florales en homenaje a los héroes de la Restauración

    El alcalde Ulises Rodríguez y la gobernadora Rosa Santos ofrecieron palabras alusivas a la fecha, junto al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe. 

    Reiteran denuncia por ultraje al himno nacional 

    En su intervención, Uribe dijo que da seguimiento a la querella interpuesta el lunes 11 de agosto ante la Procuraduría General de la República contra un grupo que alteró las letras del himno nacional en un acto público. 

    "El ultraje al Himno Nacional es un acto repulsivo, inmoral y condenable. Exigimos que se aplique todo el peso de la ley 210-19 contra los responsables", manifestó. 

    RELACIONADAS

    El historiador sostuvo que la violación a los símbolos patrios constituye "un ataque a la soberanía, la autodeterminación y la identidad dominicana".  

    Señaló además que existen sectores externos e internos que buscan debilitar la dominicanidad con "planes funestos"

    Expandir imagen
    Infografía
    En honor a los héroes de la Restauración. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Seguimiento del caso 

    • Uribe precisó que el Ministerio Público deberá continuar con la identificación de los responsables, ya que algunos han sido señalados públicamente y otros están en proceso de investigación. 

    El presidente de Efemérides Patrias aseguró que la defensa del himno nacional y de los símbolos patrios es parte esencial de la preservación de la soberanía nacional. 

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.