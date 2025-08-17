Conani dice que indaga el caso de niña de 7 años muerta por tortura en Los Guandules

Conani dice que indaga el caso de la niña de 7 años torturada presuntamente por sus turores en una residencia en el sector Los Guandules. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó la noche de este domingo que continúa profundizando el proceso de indagatoria del caso de la niña de siete años que falleció producto de la tortura a que fue sometida presuntamente a manos de sus tutores en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Varios vecinos abordados en la calle respaldo Eugenio Perdomo #6, donde ocurrió el suceso, denunciaron que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) no acudió al lugar, pese a que habría sido notificado de la situación de maltrato de la menor.

En respuesta a Diario Libre, en una consulta sobre el suceso, Conani informó que este caso no había sido reportado. Agregó que no obstante, continuarán profundizando en el proceso de indagatoria. Conani indicó que más adelante ofrecerá otros detalles que resulten de las investigaciones.

El caso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/pareja-mata-ninajpg-pareja-quema-y-mata-a-nina-de-7-anos-en-los-guandules-778804b7-focus-min023-04-896-504-8bda71a3.jpg Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina apresados. (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Policía Nacional arrestaron la noche del sábado a Yokeiry Coronado de la Cruz (33 años) y a su compañero sentimental Jeider Montero Medina (36), señalados como responsables de la muerte de una niña de 7 años, identificada como Emailing Coronado, que estaba bajo su custodia, con quienes vivía en el segundo piso de una vivienda del sector Los Guandules, Distrito Nacional.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver emitida por el médico legista establece como causa de muerte "maltrato infantil". El cuerpo de la menor presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones múltiples en distintas partes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la madre biológica, Cauri Coronado, que reside en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, le entregó la niña en custodia a su prima, Yokeiry Coronado de la Cruz (la señalada por la PN), hace aproximadamente cinco meses.

Vecinos narran niña era maltratada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/whatsapp-image-2025-08-17-at-182702c3583373-34c533d3.jpg En esta casa residía con sus tutores la niña torturada y fallecida en Los Guandules. (FOTO: FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE)

En la fase inicial de las investigaciones, agentes de Homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, levantaron diversas evidencias, incluidas pruebas encontradas en teléfonos celulares. Vecinos informaron que en días previos advirtieron actitudes sospechosas, debido a que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.

Residentes consultados este domingo en los alrededores de la vivienda donde murió la infante narraron que hace unos cinco meses Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, y Jeider Montero Medina de 36, tutores, se mudaron con la niña Emailing Coronado, de siete años, en el segundo piso de la vivienda de block y techo de zinc.

Los vecinos afirman que la pareja, desde que salía el sol, "siempre tenía la música encendida y muy alta", por lo que no podían escuchar lo que ocurría dentro.

Sin embargo, las señales de un evidente maltrato infantil surgieron cuando la menor bajó un día con el mandado de jugar unos números en una banca de lotería, y esta se tomó el agua de la cubeta de trapear, mostrando una fuerte sed y deterioro físico.

Fue en el día de ayer sábado que Yokeiry Coronado llamó a un familiar informando que la niña se encontraba mal de salud; acto seguido llegó una unidad del 9-1-1 cuyo personal salió de la escena llamando a Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para retirar el cadáver.

"Ella (Yokeiry) dijo que llamó a una tía porque la niña estaba mala, dizque se había bebido una leche y vomitó y llamaron al 9-1-1; pero los agentes cuando subieron, eso tenía un 'bajo' allá arriba", narró.

"Cuando uno del 9-1-1 bajó dijo: -Wao, la mató", se lamentó una vecina.

Otro que vio el cadáver asegura que la niña "tenía como siete hoyos de quemaduras en la cabeza".

Los moradores exigen justicia para la niña y esperan que no suelten a los tutores porque "tomarán la justicia en sus manos".

El cuerpo fue trasladado al Inacif para los estudios correspondientes. Los detenidos quedaron bajo control del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.