Presidente de la DNCD dice en cinco años se decomisaron más de 224 toneladas de drogas

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, resaltó el liderazgo del Gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional, durante la graduación de la 124 promoción del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), celebrada en el centro de entrenamiento de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Quantico, Virginia.

En su intervención, Cabrera Ulloa precisó que en los últimos cinco años la República Dominicana ha decomisado más de 224 toneladas de drogas ilícitas, un récord que consolida el liderazgo del país en la región en la lucha contra el narcotráfico.

"Este logro ha sido posible, en gran medida, gracias al apoyo constante de la DEA, que ha trabajado hombro a hombro con nuestras unidades, aportando entrenamiento, inteligencia y respaldo operativo", destacó.

El funcionario aseguró que las cifras que exhibe el país no son producto del azar, sino del profesionalismo de los agentes, formados en programas donde adquieren las herramientas tácticas, investigativas y de cooperación internacional, que marcan la diferencia en el terreno.

"En representación del presidente Abinader deseo expresar nuestro más sincero reconocimiento al administrador, Terrance Cole, cuya visión ha fortalecido la cooperación internacional y potenciado el impacto de nuestras operaciones conjuntas", declaró.

Afirmó que este entrenamiento marca la decimoquinta ocasión en que miembros de la SIU del país participan en esta rigurosa capacitación.

Capacitación y resultados

El presidente de la DNCD dijo que antes de esta clase, 201 miembros ya habían completado el curso básico, permitiendo construir una base sólida de experiencia y capacidades, lo que según asegura, se traduce en resultados tangibles y contundentes en el combate contra el crimen organizado transnacional.

El titular del organismo antinarcóticos de la República Dominicana manifestó su agradecimiento a toda la administración y equipo de la DEA, entre ellos el agente especial a cargo en la región del Caribe, Michael Miranda, y el agregado en la República Dominicana, Kaleb Sanderson.

En tanto, Miranda expresó que "es un honor felicitar a los graduados del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva, quienes hoy culminan una etapa de formación que refuerza nuestras capacidades conjuntas en la lucha contra el crimen organizado".

