La colocación de vigas en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar generó este domingo en la mañana extensos entaponamientos en la zona, afectando tanto el tránsito en dirección este-oeste como oeste-este.

Desde las 7:00 de la mañana, personal de las empresas que ejecutan la obra inició los trabajos, lo que obligó a reducir la circulación a un solo carril en la vía este-oeste, causando largas filas de vehículos que se extendieron hasta la avenida Privada y afectaron también la intersección con la avenida 6 de Noviembre.

Debido a los cierres parciales, el tránsito al llegar a Isabel Aguiar fue desviado hacia la misma vía con dirección al sur, mientras que en la Prolongación 27 de Febrero se mantuvo habilitado solo un carril en el tramo de este a oeste.

Información del cierre

El Ministerio de Obras Públicas había informado previamente que los trabajos se realizarían este domingo entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana, como parte de la fase final de construcción del paso a desnivel que busca resolver el nudo vial histórico de la zona.

Durante la jornada, choferes y conductores expresaron su malestar por los largos entaponamientos, aunque algunos reconocieron que la elección del domingo resultó ser más conveniente para estos trabajos, al haber menor circulación vehicular que en días laborables.

El paso a desnivel en construcción forma parte de las obras de solución vial que el gobierno ejecuta en diferentes puntos críticos del Gran Santo Domingo. Según las autoridades, la estructura busca poner fin a las largas congestiones que por años han caracterizado la intersección de la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar.