huracán Erin
huracán Erin

VIDEO | Autoridades mantienen bandera roja en playas de Puerto Plata y la costa norte por huracán Erin

El fenómeno se degrada a categoría tres pero mantiene oleaje peligroso y corrientes fuertes en el litoral norte de la República Dominicana

    Las autoridades de Puerto Plata y de la costa norte de República Dominicana mantienen bandera roja en todas las playas y ríos, como medida preventiva ante el huracán Erin, que se degradó a categoría tres en su paso por el Atlántico. 

    • La decisión busca proteger a bañistas y turistas debido al oleaje fuerte, corrientes de resaca y lluvias dispersas que afectan la región.

    Según videos facilitados por la Defensa Civil de Puerto Plata, a las 8:30 de la mañana se podía observar marea baja con oleaje anormal en playas de San Felipe, Cabarete y Sosúa, evidenciando el riesgo presente en el litoral.

    Mientras el equipo de prensa de Diario Libre se dirigía hacia Puerto Plata desde Santiago, en la carretera se observó varios autobuses repletos de personas, aparentemente con destino a las playas de la provincia, en desconocimiento de la bandera roja, que prohíbe el baño en ríos y playas por el peligro de las olas y la posible crecida repentina de los ríos.

    El director provincial de la Defensa Civil, Wascar García, informó que los balnearios de ríos y playas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, y enfatizó la necesidad de respetar las señales de seguridad y acatar las recomendaciones de los socorristas.

    "No se debe permitir el baño en ninguna de las playas y ríos de nuestra provincia, independientemente del oleaje o condición de lluvias. La seguridad de todos es nuestra prioridad", afirmó García.

    Estado actual del huracán

    Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Erin presenta vientos sostenidos de 125 mph (205 km/h) y se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, con proyección de girar hacia el norte a inicios de la semana. 

    Sus bandas nubosas externas continúan generando lluvias y oleaje peligroso en varias zonas del Caribe.

    Recomendaciones de seguridad según Defensa Civil

    Se exhorta a evitar bañarse en playas y ríos clausurados, respetar las señales de seguridad y las indicaciones de socorristas, mantenerse informado a través de fuentes oficiales como Onamet, Defensa Civil y el COE.

    Vigilancia permanente

    Socorristas y autoridades locales continúan desplegados en playas y ríos para garantizar la seguridad de residentes y turistas

    Las medidas se mantendrán hasta que las condiciones marítimas regresen a la normalidad. 

    En cuanto a Santiago cuyo cielo permanece mayormente nublado la Defensa Civil dirigida por Francisco Arias, informó que este domingo sigue en sesión permanente

    Expandir imagen
    Foto tomada de la web de la NOAA que muestra la trayectoria del huracán Erin, actualmente de categoría tres, en la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025.
    Foto tomada de la web de la NOAA que muestra la trayectoria del huracán Erin, actualmente de categoría tres, en la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Una bandera roja en primer plano en una playa de Puerto Plata, mientras dos personas caminan bajo un cielo nublado. 
    Una bandera roja en primer plano en una playa de Puerto Plata, mientras dos personas caminan bajo un cielo nublado. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Así mismo dijo que personal técnico y socorristas voluntarios se encuentran desplazados dando apoyo a personal de la Alcaldía y Gobierno central quienes realizan una jornada de limpieza de ríos arroyos y cañadas. 

    Con equipos pesados como retroexcavadora retiran escombros y basura que obstaculizan la circulación de agua principalmente en puentes sobre afluentes.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.