Las autoridades de Puerto Plata y de la costa norte de República Dominicana mantienen bandera roja en todas las playas y ríos, como medida preventiva ante el huracán Erin, que se degradó a categoría tres en su paso por el Atlántico.

La decisión busca proteger a bañistas y turistas debido al oleaje fuerte, corrientes de resaca y lluvias dispersas que afectan la región.

Según videos facilitados por la Defensa Civil de Puerto Plata, a las 8:30 de la mañana se podía observar marea baja con oleaje anormal en playas de San Felipe, Cabarete y Sosúa, evidenciando el riesgo presente en el litoral.

Mientras el equipo de prensa de Diario Libre se dirigía hacia Puerto Plata desde Santiago, en la carretera se observó varios autobuses repletos de personas, aparentemente con destino a las playas de la provincia, en desconocimiento de la bandera roja, que prohíbe el baño en ríos y playas por el peligro de las olas y la posible crecida repentina de los ríos.

El director provincial de la Defensa Civil, Wascar García, informó que los balnearios de ríos y playas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, y enfatizó la necesidad de respetar las señales de seguridad y acatar las recomendaciones de los socorristas.

"No se debe permitir el baño en ninguna de las playas y ríos de nuestra provincia, independientemente del oleaje o condición de lluvias. La seguridad de todos es nuestra prioridad", afirmó García.

Nos reportan desde Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, oleaje de peligro producto de los efectos indirectos del huracán Erin, categoría 3.



Mucha precaución y atentos a las diferentes informaciones de las autoridades de protección civil..!!! pic.twitter.com/9WJTgG7usT — Instituto Dominicano de Meteorología (@ONAMET_RDO) August 17, 2025

Estado actual del huracán

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Erin presenta vientos sostenidos de 125 mph (205 km/h) y se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, con proyección de girar hacia el norte a inicios de la semana.

Sus bandas nubosas externas continúan generando lluvias y oleaje peligroso en varias zonas del Caribe.

Recomendaciones de seguridad según Defensa Civil

Se exhorta a evitar bañarse en playas y ríos clausurados, respetar las señales de seguridad y las indicaciones de socorristas, mantenerse informado a través de fuentes oficiales como Onamet, Defensa Civil y el COE.

Vigilancia permanente

Socorristas y autoridades locales continúan desplegados en playas y ríos para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

Las medidas se mantendrán hasta que las condiciones marítimas regresen a la normalidad.

En cuanto a Santiago cuyo cielo permanece mayormente nublado la Defensa Civil dirigida por Francisco Arias, informó que este domingo sigue en sesión permanente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/erin26-fe24e7b7.jpg Foto tomada de la web de la NOAA que muestra la trayectoria del huracán Erin, actualmente de categoría tres, en la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/br1-4a7ab24f.jpg Una bandera roja en primer plano en una playa de Puerto Plata, mientras dos personas caminan bajo un cielo nublado. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Así mismo dijo que personal técnico y socorristas voluntarios se encuentran desplazados dando apoyo a personal de la Alcaldía y Gobierno central quienes realizan una jornada de limpieza de ríos arroyos y cañadas.

Con equipos pesados como retroexcavadora retiran escombros y basura que obstaculizan la circulación de agua principalmente en puentes sobre afluentes.