Ejército incauta contrabando de 50,000 cigarrillos ocultos en el chasis de en un camión

Los cigarrillos estaban un compartimento oculto en el chasis del camión que contenía 250 paquetes. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron en Jimaní un camión en el que camión era transportado un contrabando de 50,000 cigarrillos, tras una persecución iniciada cuando el conductor intentó evadir dos puestos de control militar.

El hecho ocurrió cuando en el puesto de chequeo de Boca de Cachón, se ordenó detener el camión marca Fuso, color blanco, placa L4351993, conducido por Janser Bocio Mateo, quien no acató la orden y emprendió la huida, indica una nota de prensa de la entidad.

"Posteriormente, tampoco se detuvo en el puesto avanzado del kilómetro 8, por lo que las unidades militares iniciaron una persecución que concluyó en una trocha, a 2 kilómetros del Destacamento Los Pinos del Edén", detalló.

Dijo que durante la inspección del vehículo, los soldados encontraron un compartimento oculto en el chasis del camión que contenía 250 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 50,000 unidades, de procedencia extranjera.

A la justicia El conductor será puesto a disposición del Ministerio Publico. El camión y la mercancía ilícita decomisada fueron trasladados a la sede del 14to. Batallón de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.