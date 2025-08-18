Conani dice que no recibió denuncia del maltrato a niña de Los Guandules, sino otra entidad

Conani respondió, en el caso de la niña torturada en Los Guandules, que el protocolo es notificar al Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) lamentó este lunes la muerte de Emailing Coronado, la niña de 7 años de edad, quien murió tras sufrir maltratos físicos sistemáticos presuntamente a manos de sus tutores, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

En un comunicado enviado este lunes, la institución dijo que, tras una revisión exhaustiva y haciendo las indagaciones en el territorio, confirmaron que la alerta de este caso no fue realizada al Conani, por ninguno de los canales de comunicación establecidos, sino a otra institución, la cual no identificó.

Indicaron que esto fue confirmado con familiares de la menor de edad fallecida.

Dijo que el protocolo al recibir una denuncia es realizar las indagatorias iniciales y notificar al Ministerio Público. Igualmente, que no se piden pruebas para iniciar estos trámites.

"Nuestra intervención también puede activarse a partir de denuncias recibidas a través de los canales oficiales: la Línea Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) (809)-200-1202; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, nuestras oficinas regionales y municipales, cuyos números telefónicos están disponibles en la página web conani.gob.do, y las redes sociales institucionales", precisa el comunicado.

El Conani es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección y ejecuta las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público y los tribunales especializados, a favor de los niños, las niñas y adolescentes.

El comunicado subraya que la institución actúa como "administrador de estas medidas, asegurando que se cumplan, incluyendo el ingreso de los y las menores de edad en situaciones de vulnerabilidad a los programas de atención residencial, a través de los hogares de paso y las asociaciones sin fines de lucro (ASFL)".

Mediante el ASFL, del 2024 hasta el primer trimestre del 2025, el Conani atendió 1,822 casos, 720 de maltrato infantil, en un abordaje integral que abarca los aspectos psicosociales, educativos y de salud de cada persona acogida.

Reiteró su compromiso con la niñez y la adolescencia y exhortó a la población a no callar ante la sospecha o evidencia de abusos, y a denunciar de inmediato.

"Solo a través de la denuncia podemos activar los mecanismos de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este caso nos duele profundamente y nos convoca a un trabajo cada vez más articulado con todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección, las familias y las comunidades", finaliza el comunicado.

Este lunes, el Ministerio Público depositará la medida de coerción en contra de los tutores Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, quienes se encuentran apresados desde el sábado 16 de agosto.

Del caso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/pareja-acusada-de-matar-ninajpg-pareja-mata-ninajpg-pareja-quema-y-mata-a-nina-de-7-anos-en-los-guandules-778804b7-focus-min023-04-896-504-8bda71a3-86593165.jpg La pareja señalada de torturar a la víctima de siete años.

Varios vecinos abordados en la calle respaldo Eugenio Perdomo # 6, donde ocurrió el suceso, denunciaron que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) no acudió al lugar, pese a que habría sido notificado de la situación de maltrato de la menor.

s Emailing Coronado estaba bajo la custodia de Yokeiry Coronado de la Cruz (33 años) y su compañero sentimental Jeider Montero Medina (36), con quienes vivía en el segundo piso de una vivienda del sector Los Guandules, Distrito Nacional.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver emitida por el médico legista establece como causa de muerte "maltrato infantil". El cuerpo de la menor presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones múltiples en distintas partes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la madre biológica, Cauri Coronado, que reside en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, le entregó la niña en custodia a su prima, Yokeiry Coronado de la Cruz (la señalada por la PN), hace aproximadamente cinco mese

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/vivienda-donde-residia-la-ninajpg-vecinos-narran-abusos-a-nina-que-murio-en-los-guandules-60d9db84-focus-0-0-896-504-1a7d8023.jpg Vivienda donde residía la niña que murió como consecuencia de la tortura a que fue sometida por sus tutores, según las autoridades. (FÉLIX LEÓN/ DL)

En la fase inicial de las investigaciones, agentes de Homicidios de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, levantaron diversas evidencias, incluidas pruebas encontradas en teléfonos celulares. Vecinos informaron que en días previos advirtieron actitudes sospechosas, debido a que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.

Los vecinos afirman que la pareja, desde que salía el sol, "siempre tenía la música encendida y muy alta", por lo que no podían escuchar lo que ocurría dentro.

Sin embargo, las señales de un evidente maltrato infantil surgieron cuando la menor bajó un día con el mandado de jugar unos números en una banca de lotería, y esta se tomó el agua de la cubeta de trapear, mostrando una fuerte sed y deterioro físico.

El sábado 16 de agosto Yokeiry Coronado llamó a un familiar informando que la niña se encontraba mal de salud; acto seguido llegó una unidad del 9-1-1 cuyo personal salió de la escena llamando a Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para retirar el cadáver.

"Ella (Yokeiry) dijo que llamó a una tía porque la niña estaba mala, dizque se había bebido una leche y vomitó y llamaron al 9-1-1; pero los agentes cuando subieron, eso tenía un 'bajo' allá arriba", narró.

"Cuando uno del 9-1-1 bajó dijo: -Wao, la mató", se lamentó una vecina.

Los moradores exigen justicia para la niña y esperan que no suelten a los tutores porque "tomarán la justicia en sus manos".