Ministerio de Defensa y ONU coordinan respuesta para Haití ante escalada de riesgos

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, recibió en la sede del MIDE al representante especial del secretario general de la ONU para Haití, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Binuh.

En la reunión (a la que asistieron el jefe de Gabinete de la misión, William P. Gardner; la oficial política Caroline McQueen; y el encargado de Naciones Unidas en la Cancillería, Gilberto Núñez) se trataron temas como cooperación internacional, seguridad fronteriza y la coordinación de esfuerzos multilaterales frente a la crisis haitiana.

Fernández Onofre subrayó que Defensa mantiene vigilancia y preparación permanentes y valora la cooperación con la ONU para soluciones sostenibles.

El encuentro ocurre mientras Estados Unidos anunció que respaldará la propuesta de António Guterres para crear una Oficina de Apoyo de la ONU que dé músculo logístico y financiero a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia, una operación que sufre por falta de fondos y equipos.

El objetivo es reimpulsar la misión y estabilizar el terreno frente a las pandillas, que han ganado control en zonas clave.

En paralelo, Erick Prince, fundador de Blackwater, afirmó que su firma Vectus Global firmó con Haití un acuerdo de 10 años para combatir pandillas y, posteriormente, cobrar impuestos en la frontera con República Dominicana, con el despliegue de drones, helicópteros y personal extranjero. La iniciativa ha generado cuestionamientos sobre supervisión, derechos humanos y soberanía.

La legitimidad y los procedimientos de ese supuesto contrato fueron puestos en duda por el expresidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Fritz Alphonse Jean, quien dijo desconocer la iniciativa y advirtió que cualquier contrato de esa naturaleza debe seguir mecanismos formales (revisión del CPT, comité negociador, decisión del Consejo de Ministros y licitación).

El terreno en Haití

La violencia letal sigue en niveles extremos: más de 1,600 personas murieron en el primer trimestre de 2025, de acuerdo con reportes de la ONU citados por Diario Libre. Las pandillas han expandido su control y la ofensiva estatal no ha revertido la tendencia. La MSS también ha sido atacada: el 8 de agosto dos vehículos blindados de la misión fueron incendiados en Kenscoff, horas antes del traspaso al nuevo presidente del CPT, Laurent Saint- Cyr, muestra de la capacidad de sabotaje de los grupos criminales.

El respaldo estadounidense a una Oficina de Apoyo de la ONU abre una vía para financiar logística, equipos y despliegue de la MSS. Una arquitectura multilateral de esa capacidad es la que RD ha reclamado para no cargar sola con los costos de la contención.

Posición de Defensa

Tras el encuentro, Fernández Onofre remarcó que el Ministerio de Defensa mantiene una postura de vigilancia y preparación y que valora la cooperación con organismos internacionales para acciones conjuntas. En los próximos días se espera profundizar la coordinación técnica con la ONU, en línea con los esfuerzos regionales para reducir la presión en la frontera y evitar que el deterioro haitiano escale a territorio dominicano.