Juan Daniel Balcácer resalta valor histórico del himno nacional en su nueva grabación

El historiador Juan Daniel Balcácer durante la presentación en el Palacio Nacional de la nueva grabación del himno nacional dominicano. ( SUMINISTRADA )

El historiador Juan Daniel Balcácer, miembro de la Academia Dominicana de la Historia y expresidente de la institución, destacó la trascendencia histórica del himno nacional durante la presentación de su nueva grabación, realizada en un acto solemne en el Palacio Nacional.

Balcácer, quien formó parte de los trabajos de regrabación de la pieza musical, hizo un recorrido histórico desde la primera interpretación de las notas patrias, el 17 de agosto de 1883 en el local de la Logia Esperanza, ubicado en la calle Las Mercedes de Santo Domingo, hasta la actualidad.

El historiador subrayó que el himno, escrito por Emilio Prud´Homme y musicalizado por José Reyes, constituye un símbolo de identidad nacional único e invariable, al igual que el escudo y la bandera dominicana.

Acto encabezado por el presidente Abinader

La ceremonia fue presidida por el mandatario Luis Abinader, con la interpretación a cargo del Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigidos por el maestro José Antonio Molina.

El evento tuvo lugar el 16 de agosto en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, como parte de las conmemoraciones por el 162 aniversario de la Restauración.

Una producción histórica y colectiva

El proyecto de regrabación fue concebido bajo la dirección general de Juan Luis Guerra y reunió a más de 150 músicos , ingenieros y artistas que aportaron su talento de manera honorífica y desinteresada.

de y reunió a , ingenieros y artistas que aportaron su talento de manera honorífica y desinteresada. La iniciativa, organizada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, se convierte en un hito cultural y técnico destinado a perdurar en el tiempo y reforzar el orgullo patrio de los dominicanos.