Muerte de Gustavo Talmaré destruye los sueños de su familia

María Esther Pimentel, madre de Gustavo Talmaré, es consolada en la funeraria. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Desde hace un tiempo la familia de Gustavo Talmaré esperaba la gran noticia, la propuesta para la firma de un contrato para el joven prospecto de béisbol, y es así que, cuando sonó el celular, minutos después de las 9:00 de la noche del pasado viernes, sus padres pensaron que, finalmente, eso era lo que escucharían.

La noticia que tanto anhelaban no llegó. Por el contrario, la llamada era el primer aviso de "una desgracia". "Es el golpe más grande, más horrible", se lamentó Baltazar Talmaré, padre de Gustavo. El mensaje era que se presentaran con urgencia a la Academia Amaury Nina, que formaba al jovencito de 14 años.

Al llegar allí, les informaron que este había desaparecido en una laguna próxima a la institución deportiva, en el municipio de Guerra. Gustavo era el primogénito de Baltazar y María Esther Pimentel, quienes residen en una humilde vivienda en Los Frailes III, de Santo Domingo Este.

Era, también, la esperanza de una mejoría económica para su familia.

Logros internacionales

Con solo 12 años de edad, el prospecto Gustavo Talmaré ya sobresalía internacionalmente en la pelota al convertirse en el 2023 en el jugador más destacado en el Mundial Sub-12 de Béisbol, y un año después, en el 2024, fue seleccionado el Jugador Más Valioso en la primera Serie del Caribe Kids, en Panamá.

"Era una promesa. Fue MVP de la Serie del Caribe Kids del 2024, había crecido y sus herramientas habían crecido exponencialmente en el último año", relató a Diario Libre un scout que siguió de cerca su desarrollo.

El fatídico viernes

María Esther Pimentel dijo que fue a visitar al menor a la Academia Amaury Nina, donde se formaba, el viernes y que lo dejó a las 2:30 de la tarde porque él tenía pendiente una práctica horas más tarde. Agregó que al llegar a su casa volvió a hablar con su hijo.

Sin embargo, a las 9:16 de la noche recibió una llamada de urgencia para que fuera a la academia y, al llegar, ahí, le informaron que su hijo se saltó la pared y salió de la institución deportiva para ir a buscar limoncillos con otros cuatro compañeros. De la aventura solo retornaron sus amigos.

Su búsqueda se extendió hasta casi las 5:00 de la mañana del sábado, por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, que localizaron su cuerpo en la Laguna del Toro en Guerra, a 40 minutos de la academia.

Baltazar y María demandan de las autoridades que investiguen la muerte de su hijo. "Necesito más información", por parte de la academia, dijo el padre, quien dentro de su dolor no acepta lo sucedido.

Lo mismo afirmó la madre del adolescente.

Define a Gustavo como un niño muy obediente y disciplinado y trata de buscar una respuesta en medio del inmenso dolor por su muerte.

"Para mí era más que un hijo" El propietario de la Academia Amaury Nina afirmó entre lágrimas ayer que Gustavo Talmaré "era más que un hijo" para él y su jugador favorito. Amaury Nina corroboró lo que dijo la madre del adolescente, de que era un niño "muy disciplinado y obediente" de quien nunca tuvo quejas. La academia informó que los cinco jovencitos abandonaron sin permisos sus instalaciones para "marotear" y que tres de ellos, incluido Talmaré, decidieron bañarse en la laguna, mientras dos se quedaron en la orilla, según relataron los adolescentes que sobrevivieron. Mientras se bañaban, Talmaré comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote y uno de los compañeros intentó ayudarlo, pero al quedarse sin aire, tuvo que salir del agua.

