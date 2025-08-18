Comisión Electoral rechaza candidatura de José Altagracia Guzmán Beato a la presidencia del CDP

La Comisión Nacional Electoral del CDP informó que no fue aceptada la inclusión de José Altagracia Guzmán Beato como candidato a la presidencia de la institución. ( ARCHIVO )

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas informó que no fue aceptada la inclusión de José Altagracia Guzmán Beato como candidato a la presidencia de la institución en una de las planchas presentadas tras comprobar que no cumple con los requisitos que exige la ley y el reglamento electoral.

La plancha fue recibida el pasado lunes 11 de agosto, y la CNE destaca que la mayoría de los integrantes cumplen los requisitos requeridos, "salvo el caso específico de quien encabeza la plancha como candidato a la Presidencia", quien "no cumple con los requerimientos establecidos en la Ley 10-91 y sus normas complementarias".

La CNE comunicó al representante de la plancha que "deben realizar los ajustes de lugar, sustituyendo al candidato a la Presidencia para lo cual tienen de plazo hasta la medianoche del domingo 24 de agosto, de manera que puedan participar en las elecciones" pautadas para el viernes 29 de agosto.

"Además, deben completar la documentación del señor Teófilo Bonilla, candidato a la Presidencia del Tribunal Disciplinario, quien presentó un Certificado de No Antecedentes Penales de 2020, y debe ser de una fecha reciente que no exceda 30 días", se agregó en el comunicado de la comisión.

Evidentes irregularidades

La comisión explica que Guzmán Beato "figura en el padrón de miembros bajo el código G800327, pero su registro se hizo con evidentes irregularidades, pasando por alto que el mismo formulario de solicitud de ingreso enumera los requisitos para ser miembro del CDP, y advierte que no se reciben expedientes incompletos".

Asimismo, la CNE destaca que la solicitud de ingreso "fue conocida el 7 de mayo de 2019 y está firmada solo por 4 de los 7 miembros del Comité Ejecutivo Nacional del CDP., y la incorporación como miembro "de toda persona que, al momento de promulgarse la ley de colegiación en mayo de 1991 no ostentaba un título universitario se fundamentó en el Artículo 5 transitorio, cuyo plazo prescribió 90 días de la promulgación de dicha ley".

La CNE establece que "el término del referido plazo fue ratificado por la Resolución de la Asamblea Ordinaria efectuada los días 19 y 20 de septiembre de 1992 y publicada el 22 de noviembre de 1992 en varios diarios de circulación nacional; por lo que el ingreso de José Altagracia Guzmán Beato al CDP bajo esa vía legal es nula de pleno derecho, al haberse realizado fuera del término establecido, 19 años después de la fecha indicada".

La comisión también recuerda que la ley de colegiación considera "periodista profesional al graduado de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario".

Además, establece que pueden ser miembros del CDP los "graduados de las escuelas de periodismo y/o comunicación social de nivel universitario", y Guzmán Beato, después de estudiar otras carreras actualmente es estudiante de periodismo, pero aún no tiene título universitario que lo avale.

La CNE comunicó al presidente del CDP, Aurelio Henríquez, que el caso de Guzmán Beato, por haber aprobado como miembro de la institución sin cumplir los requisitos de ley, sea remitido al Consejo Disciplinario.

Los integrantes del consejo debe de recibir copia de la decisión de la comisión, para que excluya su nombre de la lista de miembros y adelantó que sugerirá a la nueva directiva de la institución una minuciosa revisión de los expedientes de ingreso de cada miembro, para asegurar que no se repita esta situación.