La Defensa Civil de la provincia de Santiago informó este lunes que continúan activos los operativos de prevención en las principales zonas vulnerables del territorio, como medida ante las lluvias que podría provocar la cola del huracán Erin.

Entre las acciones que se están ejecutando destacan la limpieza de cañadas, recolección de basura, poda de árboles y jornadas de concienciación sobre la importancia de no lanzar desechos a arroyos ni cañadas, ya que estas prácticas agravan los riesgos de inundaciones.

"Estamos trabajando junto a la Alcaldía y las comunidades para mitigar los posibles efectos del huracán Erin, especialmente en aquellas zonas propensas al desbordamiento de ríos y arroyos", expresó un vocero de la institución.

Vigilan otro fenómeno atmosférico

Asimismo, la Defensa Civil advirtió que se mantiene en vigilancia constante otro fenómeno atmosférico que actualmente se encuentra en formación en el mar Caribe, lo que podría incrementar las condiciones de riesgo en los próximos días.

La institución recordó que los meses de agosto, septiembre y octubre representan el pico de la temporada ciclónica en la región, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir al pie de la letra las orientaciones de los organismos de emergencia.

"Ustedes son los protagonistas de su propia seguridad. La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para proteger vidas y bienes", reiteró la Defensa Civil en su comunicado.

Las autoridades insisten en la necesidad de actuar con responsabilidad y unión comunitaria ante cualquier amenaza climática, como clave para reducir los daños y evitar tragedias.