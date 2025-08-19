Abinader firma decretos que autorizan extradición de cuatro dominicanos a EE. UU.

El Poder Ejecutivo autorizó su entrega para que respondan ante la justicia estadounidense por los cargos que se les imputan. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Ejecutivo dio a conocer la noche de este martes los decretos mediante los cuales el presidente de la República, Luis Abinader, autorizó la extradición de cuatro dominicanos hacia Estados Unidos, nación donde son requeridos por la presunta comisión de distintos delitos, incluyendo narcotráfico y homicidio.

La información la ofreció la Presidencia de la República.

Los extraditables son Ricardo Cruz Ortiz, Stalin Alexander Valdez de los Santos, Yenssy Darines Cruz Ortiz y André Ramírez, también identificado como Andrés Ramírez o Luis Ernesto Pérez Dipegal.

Mediante los decretos 462-25, 463-25, 464-25 y 465-25, el Poder Ejecutivo autorizó su entrega para que respondan ante la justicia estadounidense por los cargos que se les imputan.

Impuntaciones

Ricardo Cruz Ortiz está acusado de venta de sustancias controladas en segundo grado, en violación de la Ley Penal del estado de Nueva York.

Stalin Alexander Valdez de los Santos enfrenta cargos por distribución y posesión de fentanilo, en violación del título 21 del código de EE.UU.

Yenssy Darines Cruz Ortiz también está acusado de venta criminal de sustancias controladas en segundo grado, conforme a la legislación penal del estado de Nueva York.

André Ramírez, alias Andrés Ramírez o Luis Ernesto Pérez Dipegal, está imputado por cuatro delitos, incluyendo homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión ilegal de un arma en segundo grado.

El decreto establece que ninguno de los extraditados podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron su extradición.Asimismo, que se garantiza que no se les impondrá una pena superior a la máxima contemplada en la legislación penal dominicana, ni se les aplicará la pena de muerte, en caso de ser hallados culpables.