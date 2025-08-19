El merenguero Yovanny Polanco, líderes comunitarios y religiosos de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, reclamaron este martes al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, la construcción de la carretera que comunica al distrito municipal de Arroyo al Medio en ese municipio.

Explicaron que tienen 50 años esperando la construcción de la vía y ninguno de los gobiernos atiende el reclamo. Dijeron que son muchos los productos agrícolas que se pierden por el mal estado de la vía. Citaron entre ellos al cacao, coco y arroz.

Yovanny Polanco dijo que el reclamo de la construcción de la carretera data desde la generación de sus padres y nadie ha hecho caso. Aprovechó una reunión familiar para, junto a la comunidad hacer el llamado a las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/92a67111-0d62-4856-958f-8b75da19aa23-2ca8d114.jpg Cuando llueve ni se puede transitar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-19-at-121304-pm-2c3073c5.jpeg Yovanny Polanco junto a parte de su familia, que es afectada por la falta de la carretera. (FUENTE EXTERNA)

Por su lado, Constancia de la Rosa, residente en la comunidad, dijo que los estudiantes llegan con polvo o lodo a las escuelas debido a las malas condiciones de la carretera.

Se pierden productos

De igual modo, el Comité Proconstrucción de la Carretera que comunica a Nagua con los parajes Arroyo Al Medio, Los Cerros, El Sauco, Cañoteloso, Los Cachimbos, Las Colmenas, El Guayabo, El Ramonal, Los Oréganos y otras zonas, demandó la obra.

Te puede interesar Realizan caminata en protesta por el mal estado de carretera en Santiago

Dentro de las personalidades y organizaciones que reclaman la construcción de la carretera, se destacaron también los sacerdotes Federico de Jesús Canario y Damián Sánchez, además de líderes de la iglesia evangélica, sindicatos de choferes y productores agrícolas.

También se sumaron al reclamo la Junta de Vecinos Juan Ramón Polanco, el Frente Amplio de Lucha Populares (Falpo) y otras entidades, ganaderos, profesores y productores de coco.

Confiaron en que el ministro de Obras Públicas y el presidente Luis Abinader atenderán el reclamo y así poder tener una carretera en buenas condiciones.



