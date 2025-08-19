VIDEO | Merenguero Yovanny Polanco y líderes comunitarios reclaman construcción de carretera en Nagua
Dicen llevan 50 años esperando la reconstrucción de la vía y ningún gobierno atiende su reclamo
El merenguero Yovanny Polanco, líderes comunitarios y religiosos de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, reclamaron este martes al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, la construcción de la carretera que comunica al distrito municipal de Arroyo al Medio en ese municipio.
Explicaron que tienen 50 años esperando la construcción de la vía y ninguno de los gobiernos atiende el reclamo. Dijeron que son muchos los productos agrícolas que se pierden por el mal estado de la vía. Citaron entre ellos al cacao, coco y arroz.
Yovanny Polanco dijo que el reclamo de la construcción de la carretera data desde la generación de sus padres y nadie ha hecho caso. Aprovechó una reunión familiar para, junto a la comunidad hacer el llamado a las autoridades.
Por su lado, Constancia de la Rosa, residente en la comunidad, dijo que los estudiantes llegan con polvo o lodo a las escuelas debido a las malas condiciones de la carretera.
Se pierden productos
De igual modo, el Comité Proconstrucción de la Carretera que comunica a Nagua con los parajes Arroyo Al Medio, Los Cerros, El Sauco, Cañoteloso, Los Cachimbos, Las Colmenas, El Guayabo, El Ramonal, Los Oréganos y otras zonas, demandó la obra.
Dentro de las personalidades y organizaciones que reclaman la construcción de la carretera, se destacaron también los sacerdotes Federico de Jesús Canario y Damián Sánchez, además de líderes de la iglesia evangélica, sindicatos de choferes y productores agrícolas.
También se sumaron al reclamo la Junta de Vecinos Juan Ramón Polanco, el Frente Amplio de Lucha Populares (Falpo) y otras entidades, ganaderos, profesores y productores de coco.
Confiaron en que el ministro de Obras Públicas y el presidente Luis Abinader atenderán el reclamo y así poder tener una carretera en buenas condiciones.