×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nagua
Nagua

VIDEO | Merenguero Yovanny Polanco y líderes comunitarios reclaman construcción de carretera en Nagua

Dicen llevan 50 años esperando la reconstrucción de la vía y ningún gobierno atiende su reclamo

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

El merenguero Yovanny Polanco, líderes comunitarios y religiosos de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, reclamaron este martes al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, la construcción de la carretera que comunica al distrito municipal de Arroyo al Medio en ese municipio.

Explicaron que tienen 50 años esperando la construcción de la vía y ninguno de los gobiernos atiende el reclamo. Dijeron que son muchos los productos agrícolas que se pierden por el mal estado de la vía. Citaron entre ellos al cacao, coco y arroz.

Yovanny Polanco dijo que el reclamo de la construcción de la carretera data desde la generación de sus padres y nadie ha hecho caso. Aprovechó una reunión familiar para, junto a la comunidad hacer el llamado a las autoridades.

Expandir imagen
Cuando llueve  ni se puede transitar.
Cuando llueve ni se puede transitar. (FUENTE EXTERNA)
Expandir imagen
Yovanny Polanco junto a parte de su familia, que es afectada por la falta de la carretera.
Yovanny Polanco junto a parte de su familia, que es afectada por la falta de la carretera. (FUENTE EXTERNA)

Por su lado, Constancia de la Rosa, residente en la comunidad,  dijo que los estudiantes llegan con polvo o lodo a las escuelas debido a las malas condiciones de la carretera.

Se pierden productos

De igual modo, el Comité Proconstrucción de la Carretera que comunica a Nagua con los parajes Arroyo Al Medio, Los Cerros, El Sauco, Cañoteloso, Los Cachimbos, Las Colmenas, El Guayabo, El Ramonal, Los Oréganos y otras zonas, demandó la obra.

Dentro de las personalidades y organizaciones que reclaman la construcción de la carretera, se destacaron también los sacerdotes Federico de Jesús Canario y Damián Sánchez, además de líderes de la iglesia evangélica, sindicatos de choferes y productores agrícolas.

También se sumaron al reclamo la Junta de Vecinos Juan Ramón Polanco, el Frente Amplio de Lucha Populares (Falpo) y otras entidades, ganaderos, profesores y productores de coco.

  • Confiaron en que el ministro de Obras Públicas y el presidente Luis Abinader atenderán el reclamo y así poder tener una carretera en buenas condiciones.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 