Fundación Etikos abre nuevo local estará al servicio de la investigación

Con la presencia de representantes de instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones no gubernamentales, la Fundación Etikos realizó la ceremonia oficial de apertura de su nuevo local, ubicado en la calle Enrique Henríquez número 13, del sector de Gazcue, en el Distrito Nacional.

El presidente de la Fundación Etikos, doctor Julio Canario, ponderó las facilidades de las nuevas instalaciones de la institución, cuya misión es promover el desarrollo humano sostenible, la equidad y la justicia social mediante la implementación y difusión de la ciencia de trabajo en equipo, la investigación ética y colaborativa y la innovación responsable.

Las nuevas oficinas fueron bendecidas por los pastores Donny Amador, y Joaquin Peguero.

Canario indicó que Etikos nace como una iniciativa dirigida a dar respuesta a la necesidad de cumplimiento ético regulatorio de proyectos de investigación en salud y de fortalecer capacidades para implementar investigaciones en salud ancladas en la ética.

"Somos la primera organización dominicana especializada en ética de la investigación internacional en salud", precisó.

Investigación

Canario resaltó que la nueva casa estará al servicio de profesionales que promueven la investigación ética y colaborativa, mediante el fortalecimiento de capacidades científicas, impulsando soluciones responsables e innovadoras que contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

"Desde estas nuevas instalaciones seguiremos trabajando para impulsar el desarrollo profesional, y organizacional a través de la mejora de la calidad de la educación ético-científica, los modelos institucionales de gestión de la investigación y fomentando prácticas responsables que respondan a los grandes retos humanos en un mundo globalizado", puntualizó el presidente de la Fundación Etikos.

Dijo que esta es una apuesta por la sostenibilidad de nuestras acciones, gracias al proyecto TGHN LAC auspiciado por Wellcome Trust, el Institute for Collaboration in Health de los Estados Unidos de América y la empresa dominicana ERPly.