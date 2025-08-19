Los 38 funcionarios a los que Contrataciones Públicas suspendió registro de proveedores del Estado

La suspensión de registros de proveedores por la DGCP busca prevenir conflictos de interés en contrataciones públicas. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para 38 registros vinculados a funcionarios públicos de primer y segundo nivel de jerarquía —incluidos autoridades municipales— y a sociedades comerciales relacionadas.

La medida consta en la Resolución núm. DGCP44-2025-002579, firmada el 21 de julio de 2025.

De acuerdo con el acto administrativo, la suspensión es preventiva, no sancionadora, y se adopta para asegurar el cumplimiento del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento (Decreto 416-23). La prohibición de contratar aplica durante todo el tiempo que el funcionario ejerza el cargo y se extiende seis meses después de su salida.

Funcionarios de reciente designación

La DGCP señala que realiza cruce de información de manera permanente para identificar proveedores con vínculos a funcionarios que se encuentren dentro de las causales de inhabilidad, y precisa que los 38 Registro de Proveedores del Estado detectados corresponden a funcionarios de reciente designación o elección.

La institución dispuso además publicar la resolución y su listado anexo, y notificar a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.

Los funcionarios y las empresas

El anexo incluye funcionarios y las compañías con las que guardan relación societaria. Entre los nombres figuran, entre otros:

Abel Madera Espinal (Blue Hills Investments, SRL)

Alice Baroni Bethancourt

Antonio Palma Larancuent (Corning Invest, SRL),

Armando Paíno Henríquez Dajer (Galienville Partnership, SRL),

Carlos de Jesús Pellerano Cepeda (Carlos Pellerano & Asociados, SRL)

Cruzdeyvi de los Santos Mota (Viu Cool Print Vicoprint, SRL)

Edwin Eusebio Féliz Brito (Express Full Capital, SRL)

Edgar García Cabrera

Feliz Alberto Ramírez Peña

Ibelys Dominga Colón Beltres

José Leonel Cabrera Abud (Textiles Cabrera, SA),

José Miguel Arias Tejeda (Tejeda Palé y Más, SRL)

Leymi Virginia Lora Córdova

María Eloísa Luna Liberato (Nuntius Comunicaciones, SRL)

Miguel A. Rubio Báez (Suplidora Melissa, SRL)

Néstor Julio Matos Ureña

Omar José García Castillo (Farmacia Omayra, SRL)

Rafael Ulises Cruz Rodríguez

Rafael Jhonny Jiménez Ramírez

Robert Darío Polanco Tejada (Visión y Actualidad, SRL)

Roger G. Pujols Rodríguez (Pujols Rodríguez Consultores, SRL)

Yakaira Alejandrina García Peralta (Herramitodo, SRL)

Yovanny Heredia Reyes (Grupo YAP Contratista, SRL)

El documento anexo también consigna la posición que cada funcionario ocupa u ocupaba (ministro, viceministro, director, subdirector, alcalde, regidor, entre otros), así como las razones sociales de las empresas relacionadas -por ejemplo, Blue Hills Investments, Galienville Partnership, Carlos Pellerano & Asociados, Nuntius Comunicaciones, Suplidora Melissa, Farmacia Omayra, Visión y Actualidad, Herramitodo y Grupo YAP Contratista-, que quedan impedidas de contratar con el Estado mientras subsistan las causales de inhabilidad.

Núm. Nombre Razón Social Cargo 1 Abel Madera Espinal Blue Hills Investments, SRL Director General 2 Alice Baroni Bethancourt Alice Baroni Bethancourt Viceministra 5 Antonio Palma Larancuent Corning Invest, SRL Viceministro 8 Armando Paino Henriquez Dajer Galienville Partnership, SRL Ministro 9 Carlos de Jesús Pellerano Cepeda Carlos Pellerano & Asociados, SRL Director Ejecutivo 13 Cruzdeyvi De Los Santos Mota Viu Cool Print Vicoprint, SRL Alcalde 16 Edgar García Cabrera Edgar García Cabrera Director Ejecutivo 17 Edwin Eusebio Feliz Brito Express Full Capital, SRL Viceministro 21 Feliz Alberto Ramírez Peña Feliz Alberto Ramírez Peña Subdirector 22 Gibelys Dominga Colón Beltres Gibelys Dominga Colón Beltres Regidora 23 José Leonel Cabrera Abud Textiles Cabrera, SA Ministro sin cartera 24 José Miguel Arias Tejeda Tejeda Pale y Mas, SRL Regidor 25 Julio Manuel Rodríguez Grullón Julio Manuel Rodríguez Grullón Vicepresidente 28 Leymi Virginia Lora Córdova Leymi Virginia Lora Córdova Consultora Jurídica 29 María Eloísa Luna Liberato Nuntius Comunicaciones, SRL Viceministra 30 Miguel A. Rubio Báez Suplidora Melissa, SRL Viceministro 31 Néstor Julio Matos Ureña Néstor Julio Matos Ureña Director General 32 Omar José García Castillo Farmacia Omayra, SRL Director 33 Rafael Ulises Cruz Rodríguez Rafael Ulises Cruz Rodríguez Director General 34 Rafel Jhonny Jiménez Ramírez Rafael Jhonny Jiménez Ramírez Subdirector 35 Robert Darío Polanco Tejada Visión y Actualidad, SRL Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Gestión Presidencia 36 Roger G. Pujols Rodríguez Pujols Rodríguez Consultores, SRL Viceministro 37 Yakaira Alejandrina García Peralta Herramitodo, SRL Subdirectora Ejecutiva 38 Yovanny Heredia Reyes Grupo YAP Contratista, SRL Regidor

Alcance de la medida

La Dirección General de Contrataciones Públicas recordó que para ofertar bienes, servicios u obras al Estado se requiere estar inscrito en el RPE y no encontrarse dentro de las prohibiciones legales. En este caso, los registros detectados quedan suspendidos hasta tanto cesen las causas de inhabilidad que involucran a los funcionarios o a las sociedades donde estos posean más del 10% de las acciones, con el citado período adicional de seis meses tras la salida del cargo.

La resolución ordena al Departamento de Registro de Proveedores ejecutar la suspensión y publicar el acto junto al listado; además, instruye notificar a los órganos de control externo para los fines correspondientes.