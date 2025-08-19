Los 38 funcionarios a los que Contrataciones Públicas suspendió registro de proveedores del Estado
La prohibición de contratar aplica durante todo el tiempo que el funcionario ejerza el cargo y se extiende seis meses después de su salida
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para 38 registros vinculados a funcionarios públicos de primer y segundo nivel de jerarquía —incluidos autoridades municipales— y a sociedades comerciales relacionadas.
La medida consta en la Resolución núm. DGCP44-2025-002579, firmada el 21 de julio de 2025.
De acuerdo con el acto administrativo, la suspensión es preventiva, no sancionadora, y se adopta para asegurar el cumplimiento del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento (Decreto 416-23). La prohibición de contratar aplica durante todo el tiempo que el funcionario ejerza el cargo y se extiende seis meses después de su salida.
Funcionarios de reciente designación
La DGCP señala que realiza cruce de información de manera permanente para identificar proveedores con vínculos a funcionarios que se encuentren dentro de las causales de inhabilidad, y precisa que los 38 Registro de Proveedores del Estado detectados corresponden a funcionarios de reciente designación o elección.
- La institución dispuso además publicar la resolución y su listado anexo, y notificar a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
Los funcionarios y las empresas
El anexo incluye funcionarios y las compañías con las que guardan relación societaria. Entre los nombres figuran, entre otros:
- Abel Madera Espinal (Blue Hills Investments, SRL)
- Alice Baroni Bethancourt
- Antonio Palma Larancuent (Corning Invest, SRL),
- Armando Paíno Henríquez Dajer (Galienville Partnership, SRL),
- Carlos de Jesús Pellerano Cepeda (Carlos Pellerano & Asociados, SRL)
- Cruzdeyvi de los Santos Mota (Viu Cool Print Vicoprint, SRL)
- Edwin Eusebio Féliz Brito (Express Full Capital, SRL)
- Edgar García Cabrera
- Feliz Alberto Ramírez Peña
- Ibelys Dominga Colón Beltres
- José Leonel Cabrera Abud (Textiles Cabrera, SA),
- José Miguel Arias Tejeda (Tejeda Palé y Más, SRL)
- Leymi Virginia Lora Córdova
- María Eloísa Luna Liberato (Nuntius Comunicaciones, SRL)
- Miguel A. Rubio Báez (Suplidora Melissa, SRL)
- Néstor Julio Matos Ureña
- Omar José García Castillo (Farmacia Omayra, SRL)
- Rafael Ulises Cruz Rodríguez
- Rafael Jhonny Jiménez Ramírez
- Robert Darío Polanco Tejada (Visión y Actualidad, SRL)
- Roger G. Pujols Rodríguez (Pujols Rodríguez Consultores, SRL)
- Yakaira Alejandrina García Peralta (Herramitodo, SRL)
- Yovanny Heredia Reyes (Grupo YAP Contratista, SRL)
El documento anexo también consigna la posición que cada funcionario ocupa u ocupaba (ministro, viceministro, director, subdirector, alcalde, regidor, entre otros), así como las razones sociales de las empresas relacionadas -por ejemplo, Blue Hills Investments, Galienville Partnership, Carlos Pellerano & Asociados, Nuntius Comunicaciones, Suplidora Melissa, Farmacia Omayra, Visión y Actualidad, Herramitodo y Grupo YAP Contratista-, que quedan impedidas de contratar con el Estado mientras subsistan las causales de inhabilidad.
Alcance de la medida
La Dirección General de Contrataciones Públicas recordó que para ofertar bienes, servicios u obras al Estado se requiere estar inscrito en el RPE y no encontrarse dentro de las prohibiciones legales. En este caso, los registros detectados quedan suspendidos hasta tanto cesen las causas de inhabilidad que involucran a los funcionarios o a las sociedades donde estos posean más del 10% de las acciones, con el citado período adicional de seis meses tras la salida del cargo.
La resolución ordena al Departamento de Registro de Proveedores ejecutar la suspensión y publicar el acto junto al listado; además, instruye notificar a los órganos de control externo para los fines correspondientes.