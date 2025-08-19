×
Los 38 funcionarios a los que Contrataciones Públicas suspendió registro de proveedores del Estado

La prohibición de contratar aplica durante todo el tiempo que el funcionario ejerza el cargo y se extiende seis meses después de su salida

    Expandir imagen
    Los 38 funcionarios a los que Contrataciones Públicas suspendió registro de proveedores del Estado
    La suspensión de registros de proveedores por la DGCP busca prevenir conflictos de interés en contrataciones públicas. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para 38 registros vinculados a funcionarios públicos de primer y segundo nivel de jerarquía —incluidos autoridades municipales— y a sociedades comerciales relacionadas.

    La medida consta en la Resolución núm. DGCP44-2025-002579, firmada el 21 de julio de 2025.

    De acuerdo con el acto administrativo, la suspensión es preventiva, no sancionadora, y se adopta para asegurar el cumplimiento del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento (Decreto 416-23). La prohibición de contratar aplica durante todo el tiempo que el funcionario ejerza el cargo y se extiende seis meses después de su salida.

    Funcionarios de reciente designación

    La DGCP señala que realiza cruce de información de manera permanente para identificar proveedores con vínculos a funcionarios que se encuentren dentro de las causales de inhabilidad, y precisa que los 38 Registro de Proveedores del Estado detectados corresponden a funcionarios de reciente designación o elección.

    • La institución dispuso además publicar la resolución y su listado anexo, y notificar a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
    Los funcionarios y las empresas

    El anexo incluye funcionarios y las compañías con las que guardan relación societaria. Entre los nombres figuran, entre otros:

    • Abel Madera Espinal (Blue Hills Investments, SRL)
    • Alice Baroni Bethancourt
    • Antonio Palma Larancuent (Corning Invest, SRL),
    • Armando Paíno Henríquez Dajer (Galienville Partnership, SRL),
    • Carlos de Jesús Pellerano Cepeda (Carlos Pellerano & Asociados, SRL)
    • Cruzdeyvi de los Santos Mota (Viu Cool Print Vicoprint, SRL)
    • Edwin Eusebio Féliz Brito (Express Full Capital, SRL)
    • Edgar García Cabrera
    •  Feliz Alberto Ramírez Peña
    • Ibelys Dominga Colón Beltres
    • José Leonel Cabrera Abud (Textiles Cabrera, SA),
    • José Miguel Arias Tejeda (Tejeda Palé y Más, SRL)
    • Leymi Virginia Lora Córdova
    • María Eloísa Luna Liberato (Nuntius Comunicaciones, SRL)
    • Miguel A. Rubio Báez (Suplidora Melissa, SRL)
    • Néstor Julio Matos Ureña
    • Omar José García Castillo (Farmacia Omayra, SRL)
    • Rafael Ulises Cruz Rodríguez
    • Rafael Jhonny Jiménez Ramírez
    • Robert Darío Polanco Tejada (Visión y Actualidad, SRL)
    • Roger G. Pujols Rodríguez (Pujols Rodríguez Consultores, SRL)
    • Yakaira Alejandrina García Peralta (Herramitodo, SRL)
    • Yovanny Heredia Reyes (Grupo YAP Contratista, SRL)

    El documento anexo también consigna la posición que cada funcionario ocupa u ocupaba (ministro, viceministro, director, subdirector, alcalde, regidor, entre otros), así como las razones sociales de las empresas relacionadas -por ejemplo, Blue Hills Investments, Galienville Partnership, Carlos Pellerano & Asociados, Nuntius Comunicaciones, Suplidora Melissa, Farmacia Omayra, Visión y Actualidad, Herramitodo y Grupo YAP Contratista-, que quedan impedidas de contratar con el Estado mientras subsistan las causales de inhabilidad.

    Alcance de la medida

    La Dirección General de Contrataciones Públicas recordó que para ofertar bienes, servicios u obras al Estado se requiere estar inscrito en el RPE y no encontrarse dentro de las prohibiciones legales. En este caso, los registros detectados quedan suspendidos hasta tanto cesen las causas de inhabilidad que involucran a los funcionarios o a las sociedades donde estos posean más del 10% de las acciones, con el citado período adicional de seis meses tras la salida del cargo.

    La resolución ordena al Departamento de Registro de Proveedores ejecutar la suspensión y publicar el acto junto al listado; además, instruye notificar a los órganos de control externo para los fines correspondientes.

