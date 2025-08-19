Cámara de Cuentas aprueba y publica informes de auditoría hechas al Ayuntamiento de SDO y la Cdeee

En el centro, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo de Mercedes, juntos a los demás miebros que integran el organismo. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este martes que fueron aprobados dos nuevos informes de auditoría correspondientes al Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste (ASDO) y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), en los cuales ordenó mejoras en las entidades.

El organismo indica, en una nota de prensa que, ambos informe fueron elaborados en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, relativas a la fiscalización de la inversión y el gasto público.

El primer informe corresponde a la auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste, relativos al período comprendido entre el 1.º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Este documento incluye su correspondiente informe legal.

El segundo informe se refiere a la investigación especial realizada a los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios llevados a cabo por la Cdeee, así como a los métodos de adjudicación, ejecución, fiscalización y libramientos de pagos a diversas empresas beneficiadas durante el período comprendido entre 2012 y 2020.

Este informe también está acompañado de su respectivo informe legal.

Ordenan mejora

La nota señala que ambos documentos contienen y ordenan la implementación de mejoras formuladas por los equipos auditores, las cuales deberán ser objeto de seguimiento por parte del órgano superior de control externo, en coordinación con la Contraloría General de la República, las unidades de control interno y demás instancias competentes.

Los informes íntegros pueden ser consultados en el portal institucional www.camaradecuentas.gob.do, en las redes sociales oficiales del organismo.