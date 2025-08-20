Familia Vega Peguero prohíbe uso del nombre del periodista fallecido Marcelino Vega sin autorización

Imagen de archivo del CDP. Los hermanos advierten que han asumido la misión de resguardar, cuidar y velar por el buen uso del nombre Marcelino Vega ( DIARIO LIBRE. )

Tres hermanos del periodista fallecido Marcelino Antonio Vega Peguero enviaron una comunicación formal al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, en la que le prohíben el uso del nombre de su pariente sin consentimiento expreso de la familia.

En la carta, fechada el 14 de agosto de 2025 y firmada por Julio César Vega Peguero, Grecia Altagracia Vega Peguero de Torres y Ricardo Vega Peguero, los familiares expresan que han visto cómo Henríquez y otras personas han estado utilizando públicamente el nombre de Marcelino Vega, a quien describen como un periodista "serio, honesto y ético, apegado a principios y valores morales inculcados en su formación hogareña y familiar".

Los hermanos advierten que han asumido la misión de resguardar, cuidar y velar por el buen uso del nombre del comunicador, fallecido hace varios años. En ese sentido, intimaron a Henríquez y a su grupo a abstenerse de seguir utilizándolo sin autorización escrita de los familiares.

""Le prohibimos e intimamos a usted y su grupo dejar esa práctica de utilizar dicho nombre... de no obtemperar, actuaremos públicamente en desautorizarlo a utilizar el nombre de Marcelino Vega, en ningún accionar, comercial, institucional, gremial o grupal, sin una autorización expresa y por escrito de quienes suscriben"." Familia Vega Peguero “

Advertencia de acciones legales

En el documento, los firmantes señalan que, de no obedecerse su advertencia, procederán a desautorizar cualquier uso del nombre "Marcelino Vega" en acciones comerciales, institucionales, gremiales o grupales, sin la previa aprobación familiar.

Además, advierten que iniciarán acciones legales contra cualquier persona o institución que haya registrado, legalizado o usufructuado el nombre de su hermano sin su consentimiento. "Lo inmaterial que involucra su memoria, la cual por más de 40 años hemos defendido, protegido y representado, no puede ser usado sin nuestra autorización", señalan.

La misiva fue recibida en la sede del CDP el 14 de agosto, como consta en el sello de recibido estampado en el documento.