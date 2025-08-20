×
Ejército intercepta yipeta de contrabandista con 11 haitianos en Montecristi

El vehículo fue abandonado por el conductor, conocido como "Marihuano"

    Expandir imagen
    Ejército intercepta yipeta de contrabandista con 11 haitianos en Montecristi
    El vehículo y los haitianos indocumentados fueron trasladados a la 15ta Compañía, adscrita al 10mo. Batallón de Infantería del Ejército, (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana informó este miércoles que once haitianos indocumentados fueron interceptados  durante un operativo en la provincia Montecristi, cuando eran transportados en una yipeta que intentó evadir un chequeo militar en Palo Verde.

    A través de una nota de prensa, la entidad indicó que el vehículo, marca Chevrolet Tahoe, color blanco, placa G250302, terminó abandonado en las proximidades del Km 9 tras presentar un neumático desinflado.

    Señaló que el vehículo era presuntamente conducido por un hombre conocido con el alias "Marihuano", vinculado en múltiples ocasiones al tráfico de indocumentados y de mercancías ilícitas.

    Haitianos ilegales 

    En el interior de la yipeta fueron encontrados 11 nacionales haitianos indocumentados.

    El vehículo y los extranjeros fueron trasladados a la 15ta Compañía, adscrita al 10mo. Batallón de Infantería del Ejército, donde permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes.

