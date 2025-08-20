"Eso es violencia": otra campaña que se suma a la larga lucha contra la violencia de género en RD

Exponentes de lanzamiento de la campaña ''eso es violencia'' y acompañantes. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Desde los piropos callejeros hasta el acoso escolar y el control en redes sociales, conductas que muchos consideran "naturales" son violencia. Con esa premisa fue lanzada en Santo Domingo la campaña "Eso es violencia", un esfuerzo más en la larga lista de estrategias contra la violencia de género en el país.

El lanzamiento estuvo encabezado por Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) en consorcio con Save the Children, ISCOD y Alianza ONG, con financiamiento de la Unión Europea y el apoyo del Ministerio de la Mujer.

La campaña busca cuestionar comportamientos como los piropos callejeros que incomodan, el bullying en las escuelas, el acoso en redes sociales y otras actitudes que suelen minimizarse, pero que generan miedo en las mujeres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-20-at-12348-pm-a5cbd5e4.jpeg La ministra de la Mujer Mayra Jiménez. (JOLIVER BRITO)

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que esta campaña forma parte de un esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad civil para "desmontar mitos y creencias sociales" en torno a la violencia.

"Se trata de educar y sensibilizar a la población sobre cuestiones que parecen muy naturales, pero que muchas veces se convierten en abusos contra mujeres víctimas de violencia. Queremos promover la creación de redes de apoyo en los territorios para que nadie mire para el lado y para que no seamos tolerantes con esta problemática", indicó la funcionaria.

Otras campañas contra la violencia en RD

El lanzamiento de "Eso es violencia" se suma a una larga lista de campañas impulsadas en el país durante los últimos años para enfrentar la violencia de género. Entre ellas se destacan: