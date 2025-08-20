"Eso es violencia": otra campaña que se suma a la larga lucha contra la violencia de género en RD
La iniciativa busca visibilizar conductas normalizadas como el acoso, la revictimización y la violencia en el ciclo de vida, apelando a la conciencia colectiva
Desde los piropos callejeros hasta el acoso escolar y el control en redes sociales, conductas que muchos consideran "naturales" son violencia. Con esa premisa fue lanzada en Santo Domingo la campaña "Eso es violencia", un esfuerzo más en la larga lista de estrategias contra la violencia de género en el país.
El lanzamiento estuvo encabezado por Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) en consorcio con Save the Children, ISCOD y Alianza ONG, con financiamiento de la Unión Europea y el apoyo del Ministerio de la Mujer.
La campaña busca cuestionar comportamientos como los piropos callejeros que incomodan, el bullying en las escuelas, el acoso en redes sociales y otras actitudes que suelen minimizarse, pero que generan miedo en las mujeres.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que esta campaña forma parte de un esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad civil para "desmontar mitos y creencias sociales" en torno a la violencia.
"Se trata de educar y sensibilizar a la población sobre cuestiones que parecen muy naturales, pero que muchas veces se convierten en abusos contra mujeres víctimas de violencia. Queremos promover la creación de redes de apoyo en los territorios para que nadie mire para el lado y para que no seamos tolerantes con esta problemática", indicó la funcionaria.
Más de 700 mujeres murieron en condiciones de violencia en RD entre 2020 y 2024
Los feminicidios no paran: 21 en últimos cuatro meses, ocho de ellos en julio
Otras campañas contra la violencia en RD
El lanzamiento de "Eso es violencia" se suma a una larga lista de campañas impulsadas en el país durante los últimos años para enfrentar la violencia de género. Entre ellas se destacan:
- "No estás sola" (Ministerio de la Mujer), enfocada en ofrecer líneas de ayuda y acompañamiento a mujeres víctimas.
- "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres" (Ministerio de la Mujer), vinculada al movimiento internacional de los 16 días de activismo.
- "Basta ya" (Ministerio de la Mujer), que tuvo gran despliegue en medios tradicionales.
- "Por un noviazgo sin violencia" (Ministerio de la Mujer), enfocada en sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre las dinámicas de violencia en las relaciones de pareja.
- "Ni una menos" (Ministerio de la Mujer), conmemora las victimas de feminicidio y movilizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia de género.
- "Mujer sin violencia, país en paz" (Ministerio de la Mujer), promueve la paz y la seguridad en la sociedad dominicana mediante la erradicación de la violencia contra las mujeres.
- "Hablemos de violencia, cambiemos la historia" (Ministerio de la Mujer), fomenta el diálogo abierto sobre la violencia de género y promover cambios culturales.