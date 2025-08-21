Legado de amor y sencillez: Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña (izquierda), y la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Grullón (derecha), presidieron el lanzamiento del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Con el propósito de brindar oportunidades de formación y fortalecer los proyectos culturales de los sectores más necesitados, en especial de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, fue lanzado este jueves el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón.

El lanzamiento del fondo, creado en honor Alexandra María Grullón, fallecida en la tragedia del Jet Set, incluyó la firma de los primeros acuerdos de colaboración con instituciones académicas y culturales del país.

La presidenta de la Fundación Sur Futuro y madre de Alexandra, Melba Segura de Grullón, presidirá el consejo directivo del fondo, que además integrará un grupo de destacadas personalidades, entre ellos el doctor Milton Ray Guevara, el doctor Servio Tulio Castaños, Fernando Hasbún y Ariel Ramos.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, compartió palabras de apoyo en memoria de Alexandra:

“Es un día de mucha emoción. Aunque la tristeza por su partida sigue presente, ver cómo este fondo llevará educación y oportunidades a tantos jóvenes es la mejor manera de mantener vivo su recuerdo. En cada estudiante becado veremos reflejado el rostro de nuestra querida e inolvidable Alexandra”.

El acto oficial incluyó la firma de los primeros acuerdos de colaboración con instituciones académicas y culturales de nuestro país.

Primer grupo de beneficiarios

Con la colaboración de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, se anunció la primera etapa de beneficiarios: 14 estudiantes universitarios sobrevivientes o familiares de las víctimas de la tragedia, quienes ya han sido admitidos en universidades como UAPA, INTEC, ITLA, UNPHU, Unicaribe, O&M y UASD.

Otros tres jóvenes se encuentran en proceso de inscripción y se sumarán en las próximas semanas. Según explicó el doctor Servio Tulio Castaños, la meta inicial es alcanzar hasta 15 becas por universidad, sin importar la carrera ni la localidad, y ampliar progresivamente el alcance a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

“Hemos trabajado de la mano con el fondo para identificar a los primeros jóvenes beneficiarios. Lo importante es que las familias sepan que no están solas y que esta oportunidad marcará un nuevo comienzo en la vida de quienes perdieron tanto el pasado 8 de abril”, dijo directora de Supérate, Gloria Reyes.

Un legado de amor y sencillez

Durante el encuentro, familiares y amigos compartieron recuerdos íntimos de Alexandra. La periodista Alicia Ortega resaltó su espíritu solidario y su sencillez:

“Ale siempre estaba pendiente de todos, tenía una capacidad inmensa de preocuparse por los demás. La recuerdo escapándose a mi casa, compartiendo con mis hijas o alegrándose con lo más simple, incluso con una compra de cinco dólares. Ese espíritu es el que hoy inspira este fondo: dar sin esperar nada a cambio”.

El evento contó además con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y su esposa, Arelis de Estrella; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; la exvicepresidenta Margarita Cedeño; así como la presidenta de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Odile Camilo.