Decomisan más de 61 mil productos falsificados de la marca Totto en operativo en Santo Domingo Este

Parte de los productos incautados junto a integrantes del Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que participaron en el operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 61,395 artículos falsificados con la marca Totto fueron decomisados el pasado 21 de agosto durante un operativo realizado por el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la empresa Noguera Hermanos, representante oficial de la marca en la República Dominicana.

La intervención se llevó a cabo en la tienda "Yume, mi eterno", ubicada en la autopista de San Isidro, y representa hasta la fecha la incautación más grande de productos falsificados de esta marca en el país.

Según informó Noguera Hermanos en un comunicado, esta acción forma parte de los esfuerzos por combatir la falsificación y proteger los derechos de propiedad intelectual.

La empresa agradeció la labor de las autoridades dominicanas, destacando la importancia de garantizar a los consumidores el acceso a productos auténticos.

El decomiso forma parte de una serie de acciones que buscan frenar la piratería comercial en el país, en un contexto donde marcas nacionales e internacionales continúan enfrentando desafíos relacionados con la falsificación de bienes.