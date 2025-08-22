El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que la prevención constituye un paso importante para garantizar la salud de la población, al encabezar este viernes un operativo en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Atallah emitió su consideración durante la jornada médica "Más Salud", desarrollada en beneficio de cientos de familias en esa provincia.

"La salud es una responsabilidad compartida, no es solamente una responsabilidad del Estado. Se logra más salud cuando la comunidad y la gente están envueltas", dijo el funcionario.

"La prevención es la parte más importante, porque curar, aunque necesario, siempre llega un paso tarde; prevenir es el mejor paso", afirmó el ministro, de acuerdo a un comunicado del organismo que dirige.

En ese sentido, Atallah subrayó que "Más Salud" es la representación concreta del compromiso del Gobierno de garantizar el bienestar y el acceso equitativo a los servicios esenciales en todo el territorio nacional.

Precisó que estas jornadas médicas llegan a las provincias con el firme propósito de acercar los servicios de salud a la población, mediante operativos que durante dos días ofrecen atención y esperanza de vida en cada comunidad.

Asistencia

Durante la misión médica, los residentes de Bonao asistieron a la Escuela Básica María Francisca Russo Batista, del sector Lino Abreu, donde recibieron atenciones gratuitas en especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, odontología, dermatología, oftalmología y salud mental.

También se realizaron evaluaciones nutricionales, vacunación, entrega de medicamentos y pruebas de laboratorio.

El operativo incluyó estudios diagnósticos especializados como mamografías, sonografías, electrocardiogramas y pruebas de antígeno prostático (PSA), dirigidos a la detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles, en particular las cardiovasculares y metabólicas.

Además de los servicios clínicos, se llevaron a cabo charlas educativas, demostraciones de cocina saludable, actividades dirigidas a embarazadas y adultos mayores, capacitaciones en primeros auxilios y espacios de promoción de la salud comunitaria, reforzando el carácter integral de la jornada.

A través de esta iniciativa, el Ministerio despliega jornadas preventivas en distintas provincias con el objetivo de asegurar el acceso a servicios de calidad, fortalecer la prevención de enfermedades y ofrecer acompañamiento médico a las comunidades más vulnerables.

El alcalde de Bonao, Eberto Núñez, y la gobernadora civil de Monseñor Nouel, Adela Tejada, coincidieron en que la participación activa de la comunidad en este operativo refleja el compromiso de brindar atención integral y oportuna a los residentes de la provincia.

Participantes

En la actividad participaron Alba María Ropero, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Gina Estrella, viceministra de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental; José Antonio Báez, director provincial de Salud de Monseñor Nouel y José Matos, viceministro de Garantía de la Calidad.

También asistieron Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva; Luis Nelson Rosario, viceministro de las Direcciones Provinciales; Raysa Bello, viceministra de Asistencia Social; y Yudelka Batista, viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo, junto a autoridades locales, representantes de las Direcciones Provinciales de Salud y líderes comunitarios de Monseñor Nouel.

