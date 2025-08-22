Inaipi dice no recibió denuncia por maltrato a niña de Los Guandules, admite empleada fue alertada

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) aseguró este viernes que no recibió ninguna denuncia sobre el maltrato que sufrió la niña Emailing Coronado, de 7 años, aunque admitió que una de sus colaboradoras fue alertada de manera informal por una vecina sobre la situación.

La niña murió el pasado en el sector Los Guandules del Distrito Nacional tras sufrir actos de tortura y violencia de parte de sus tutores, su tía Yokeiry Coronado de la Cruz y la pareja de esta, Jeider Montero Medina. A Ambos, un tribunal les impuso tres meses de medidas de coerción por el crimen.

"En la plataforma institucional no se registró ninguna denuncia sobre el maltrato sistémico que recibía la menor de parte de sus familiares, aunque se pudo comprobar que una colaboradora, que labora en un centro CAFI de la zona, recibió un comentario informal por parte de una vecina del sector, sin que el mismo escalara a las autoridades correspondientes", dijo el Inaipi en un comunicado.

Inaipi emitió el documento luego de que este viernes se revelara que una vecina de la menor llamó al Caipi de Los Guandules y una representante le solicitó datos de la menor y le aseguró que el caso sería reportado a la plataforma de la institución "como emergencia".

En un audio que circula de forma viral, la empleada señala: "Mi jefa hizo el reporte a nuestra institución. Lo subió a la plataforma y lo puso tipo emergencia. Puedes estar tranquila porque será anónimo tanto tú como yo. Según lo que se vaya haciendo yo te voy a ir informando".

Pese a la confirmación de que la denuncia había sido registrada, en la práctica no se ejecutó ninguna intervención. Vecinos del sector afirman que la situación de la niña permaneció igual hasta su fallecimiento.

Condena el maltrato infantil

Aunque también aclaró que la niña no pertenecía a ninguna de las redes de servicios y que por su edad estaba fuera del rango etario de atención, e l Inaipi rechazó todo tipo de violencia contra la niñez y hizo un llamado a la sociedad a denunciar cualquier sospecha o evidencia de abuso infantil .

"Solo con la colaboración activa de todos los sectores se pueden evitar tragedias como esta", expresó el organismo en su comunicado.

La entidad manifestó su respaldo a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y exhortó a que las mismas sean ampliadas, a fin de esclarecer por qué los actos de maltrato que sufrió la menor no fueron reportados a tiempo ante las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que pondrá a disposición de las autoridades a cualquier colaborador o colaboradora que sea requerido para esclarecer el caso, al tiempo que expresó su pesar por la muerte de Emailing Coronado.

