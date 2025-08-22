Incautan más de 70 mil artículos escolares falsificados en el Gran Santo Domingo

Más de 65,000 productos escolares falsificados, entre ellos, mochilas, loncheras y cartucheras fueron decomisadas por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este viernes que fueron incautados más de 70,000 artículos escolares falsificados durante varios operativos realizados en comercios de la avenida Duarte, la Zona Colonial y San Isidro.

El organismo persecutor indica que realizó, a través de su Unidad de Propiedad Intelectual y del Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía del Distrito Nacional, y con el apoyo del Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional, tres allanamientos en establecimientos comerciales de la avenida Duarte en los que ocupó unos 5,000 artículos escolares falsificados.

Los operativos, encabezados por los fiscales Marineldy Peña, Miguelina de Palma y Rafael Reyes, confirmaron que los útiles ocupados en negocios de comerciantes asiáticos presentaban signos distintivos falsificados, en violación a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Otros allanamientos

En otro allanamiento, efectuado en la Ciudad Colonial del Distrito Nacional, los fiscales ocuparon en una imprenta decenas de textos escolares falsificados, así como las máquinas, planchas de impresión y demás equipos utilizados para reproducirlos ilícitamente.

Imprenta incautada por las autoridades.

Estos hechos constituyen una violación a la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de autores dominicanos.

65,000 productos en una sola tienda

Asimismo, en un operativo realizado en San Isidro, Santo Domingo Este, la fiscal Lauridelissa Jiménez, adscrita a la Unidad de Propiedad Intelectual, incautó más de 65,000 productos escolares falsificados, entre ellos, mochilas, loncheras y cartucheras.

"Este constituye uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país", refiere el Ministerio Público.

Los artículos falsificados con la marca Totto. Según informó en un comunicado Noguera Hermanos, representante de la marca en el país, esta acción forma parte de los esfuerzos por combatir la falsificación y proteger los derechos de propiedad intelectual.

