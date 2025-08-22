Migración no flexibilizará operativos para que productores conserven mano de obra indocumentada

Productores agropecuarios de Constanza pidieron a las autoridades flexibilizar la aplicación de las interdicciones migratorias para permitir que trabajadores haitianos continúen en las labores agrícolas, pero el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dijo que mantendrá el cumplimiento de la ley migratoria, por lo que continuarán realizando operativos de interdicción en la zona.

Los representantes congresuales, autoridades municipales y organizaciones de productores agropecuarios se reunieron este viernes con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, para analizar la situación generada en esa zona de clima templado donde se cultiva una amplia gama de hortalizas, frutas, flores, papas, ajos y otros rubros agrícolas, indica una nota de prensa.

El encuentro, celebrado en la sala capitular de este municipio de Constanza, fue solicitado por los productores debido a que, según expresaron, la efectividad de las interdicciones migratorias realizadas por las unidades de la Migración les está provocando escasez de mano de obra para las siembras y recolección de sus cultivos, porque la mayoría de los trabajadores del campo son de nacionalidad haitiana.

Plantearon la situación y solicitaron que las autoridades migratorias busquen una solución que les permita que los extranjeros se mantengan trabajando.

Rechaza el pedido

Lee Ballester les respondió que la Dirección General de Migración es un organismo operativo regido por la ley 285-04, que el problema migratorio es un tema de seguridad nacional, que impacta también la seguridad ciudadana y el medioambiente, que está obligado al cumplimiento de la ley migratoria, por lo que continuarán realizando operativos de interdicción.

Además, dijo que dentro del plan estratégico institucional se contempla la apertura de oficinas de interdicción en Constanza y Jarabacoa por la importancia de esa zona.

Expuso que las decisiones aplicadas solo afectan a los extranjeros en condición migratoria irregular y que el tema se está abordando con "responsabilidad, humanidad y transparencia, para garantizar que el país preserve el clima de paz, estabilidad social, política y económica existente".

"Toca a la ciudadanía colaborar para que este plan se lleve a cabo con eficiencia y profundidad, porque debemos gestionarlo con éxito ante los niveles de riesgos y amenazas que nos generan los acontecimientos, particularmente la inseguridad social y política del nuestro vecino Estado Haitiano", expresó el funcionario.

Presentes en el encuentro

En el encuentro, además de los titulares de Agricultura y Migración, participaron Francisco A. Marte, alcalde de Constanza; José A. Victoriano, presidente de la Sala Capitular; Gabriela Abreu, diputada; Belkis Victoriano, vicealcaldesa; Juanito Luna, exalcalde y productor agrícola, y Freddy Castillo, regidor del municipio de Tireo.

También Wadi Brea, representante del Consejo de Gestión Presidencial; general de brigada piloto Juan C. Vicente Pérez y el coronel Manuel Carrasco G., director de Inteligencia y de Control Migratorio de la DGM, respectivamente.

Las organizaciones de productores que estuvieron representadas fueron la Asociación Hortícola, la Asociación de Tireo y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios.

