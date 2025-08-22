Cementerio Puerta del Cielo celebra certificación ISO 9001:2015

Ejecutivos del Grupo Blandino, socios y presidente ejecutivo de Puerta del Cielo, colaboradores y representantes de AENOR. ( AILIN SANTANA/DIARIO LIBRE )

El Parque Cementerio Puerta del Cielo recibió la certificación ISO 9001:2015, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que reconoce la implementación de un sistema de gestión de calidad alineado con los más altos estándares internacionales.

Esta certificación consolida a Puerta del Cielo como un referente de excelencia en el sector funerario dominicano, garantizando a las familias un servicio digno, confiable y en mejora continua.

Durante el acto de entrega, el presidente ejecutivo del parque Cementerio Puerta del Cielo, Leonardo Vargas, expresó que la certificación representa el compromiso y la disciplina con que trabaja todo el equipo.

"La certificación no es un destino, sino un proceso que nos compromete con la mejora continua, que es el motor que nos permitirá seguir creciendo", expresó Vargas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/220825-puerta-del-cielo-recibe-certificacion-iso-005-22c705c8.jpg Leonardo Vargas yAriel Espejo. (AILIN SANTANA)

Vargas agradeció de manera especial a los colaboradores que hicieron posible este logro, mencionando a Génesis Pichardo, líder de la coordinación del proceso, y al gerente general de la empresa, César Castillo.

Por su parte, el director de AENOR Dominicana, Ariel Espejo, destacó que este reconocimiento trasciende a la organización y suma al país en su camino hacia la competitividad y la excelencia.

"Cada empresa que logra obtener certificación en gestión de calidad es un paso más que da la República Dominicana en su búsqueda constante de ser más competitiva y reconocida por lo bien hecho", expresó Espejo.

Al evento asistieron socios de Puerta del Cielo, así como de colaboradores, representantes de AENOR y ejecutivos del Grupo Blandino, quienes coincidieron en que esta acreditación fortalece la confianza de las familias y reafirma el liderazgo de la empresa en el sector funerario dominicano.

Con esta certificación, Puerta del Cielo se consolida como una institución de referencia en profesionalismo y calidad, reafirmando su compromiso con la innovación y la satisfacción plena de las familias que confían en sus servicios.

Certificación ISO 9001:2015

La certificación ISO 9001:2015 es un estándar internacional que reconoce que una organización ha implementado un sistema de gestión de calidad eficiente y alineado con las mejores prácticas globales.

Demuestra un compromiso con la mejora continua y la satisfacción del cliente al asegurar que los productos y servicios cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y del cliente.