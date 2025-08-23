La Comisión Electoral del CDP otorga plazo para sustituir a candidato inhabilitado

Foto de archivo del edificio del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), cuya Comisión Electoral inhabilitó al candidato oficialista a la presidencia de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) otorgó un plazo para la sustitución del candidato presidencial José Altagracia Guzmán Beato, tras declarar su inhabilitación por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 10-91 y los reglamentos internos del gremio.

La decisión afecta directamente a la plancha coordinada por el actual presidente del CDP, Aurelio Henríquez, quien deberá proponer un nuevo candidato que cumpla con los criterios de idoneidad, membresía activa, cumplimiento de cuotas y otros requerimientos legales, según lo comunicado por la CNE.

La resolución, emitida el 21 de agosto de 2025, establece que la inscripción de Guzmán Beato fue objetada tras una revisión de expedientes que determinó que el aspirante no cumple con las condiciones exigidas por los artículos 26 del Reglamento Electoral y 44 del Reglamento Interno del CDP.

Además, la Comisión advirtió sobre un posible conflicto de interés de Henríquez, quien ejerce funciones como presidente del gremio y a la vez coordina una de las planchas electorales.

También cuestionó la validez de una reunión virtual en la que se intentó validar la candidatura inhabilitada, al no haberse cumplido los plazos ni el quórum estipulado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/jose-altagracia-guzman-beato-41e7a906.jpg Foto de archivo de José Altagracia Guzmán Beato, canditato presidencial al Colegio Dominicano de Periodistas, inhabilitado por la Comisión Nacional Electoral (CNE). (FUENTE EXTERNA)

La CNE recordó que, durante el proceso electoral, los órganos ordinarios del CDP cesan en sus funciones activas y es la Comisión la única instancia con autoridad para organizar, dirigir y supervisar las elecciones, tal como lo establece el reglamento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/jose-altagracia-guzman-beato-1-de5fae61.jpg José Altagracia Guzmán Beato, canditato presidencial al Colegio Dominicano de Periodistas, inhabilitado por la Comisión Nacional Electoral (CNE). (ARCHIVO)

Lo que establece la resolución

Declarar inhabilitada la candidatura presidencial de Guzmán Beato.

Conceder un plazo para que la plancha en cuestión sustituya al candidato inhabilitado con una propuesta que cumpla los requisitos de idoneidad y elegibilidad.

Ratificar que esta resolución es definitiva y oponible a terceros.

Las elecciones del CDP están pautadas para el próximo 29 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/jose-altagracia-guzman-beato-2-acc83fc3.jpg En el centro, José Altagracia Guzmán Beato, canditato presidencial al Colegio Dominicano de Periodistas, inhabilitado por la Comisión Nacional Electoral (CNE). (FUENTE EXTERNA)

El plazo para la sustitución del candidato deberá ser cumplido dentro del cronograma establecido por la Comisión, a fin de que la plancha en cuestión mantenga su validez dentro del proceso.