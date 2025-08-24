Ejército detiene 25 haitianos indocumentados dentro de Yipeta en Montecristi

Los haitianos indocumentados estaban en esta yipeta, de acuerdo al Ejército. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana informó este domingo que detuvo a 25 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante una operación realizada en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

En una nota de prensa, dijo que la acción fue llevada a cabo cuando los miembros del Ejército localizaron una yipeta Mitsubishi, modelo Sport, color verde, la cual fue abandonada por su conductor al percatarse de la presencia militar.

"En el interior del vehículo se encontraban 10 hombres, 12 mujeres y tres menores de edad, todos de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular", detalló.

Red "La Asociación"

De acuerdo con informaciones de inteligencia, la operación está vinculada a una red dedicada al tráfico de migrantes indocumentados, presuntamente dirigida por individuos conocidos por los apodos de "Coco", "Fraile" y "Gaby", quienes forman parte de una estructura denominada "La Asociación".

"Estos serían los responsables de organizar y entregar a los extranjeros indocumentados al conductor del vehículo", acotó.

El ERD informó que tanto los detenidos como el vehículo ocupado fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando, sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.