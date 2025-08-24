La Procuraduría y Ministerio de Defensa firman acuerdo para confección de uniformes penitenciarios

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, firmó este domingo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, un acuerdo para que en los talleres textiles de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas se confeccionen los uniformes utilizados por los VTP (Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario) en sus labores cotidianas.

Conforme a una nota de prensa, Reynoso valoró el acuerdo como estratégico, al tiempo que resaltó el avance del órgano militar.

"Este acuerdo de cooperación interinstitucional es muy valioso para el Ministerio Público, para la Procuraduría General de la República, y, no digo solamente para el sistema penitenciario, porque la confección de los uniformes es solo parte del acuerdo, y esperamos, Dios mediante así será, es un acuerdo mucho más amplio que impactará otras necesidades", resaltó.

La procuradora destacó que el desarrollo de la industria militar en materia textil, así como en otras áreas, como la de producción y ensamblaje de ambulancias, van a ser muy importantes para las agencias de inteligencia, seguridad, defensa nacional e investigaciones de la República Dominicana, lo cual deriva en un gran beneficio para toda la sociedad.

Respecto al sistema penitenciario, dijo "el capital humano, su desarrollo y las condiciones en las que ellos (los VTP) desarrollan su trabajo es de alta prioridad para la Procuraduría General de la República".

En ese contexto, destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales de los agentes y de todo el personal que ofrece un importante servicio en el sistema penitenciario.

"Así es que este acuerdo es el inicio de una colaboración estratégica muy importante para la Procuraduría General de la República y como nuestra función es esencialmente servir a la sociedad también es muy importante para toda la sociedad", añadió Reynoso.

Aportes de la institución militar

Ponderó los aportes de la institución militar al avance de la tecnología, la vigilancia en la frontera, su apoyo en momentos críticos, como el que vivió el país con el caso de la pandemia de la Covid -19, una emergencia de salud en la que el Ministerio de Defensa jugó un rol preponderante en beneficio de toda la población. Resaltó, por igual, sus programas académicos de excelencia que incluyen hasta doctorados.

El teniente general Fernández Onofre también valoró el convenio, destacando "que es un paso muy significativo para la industria militar, ya que en su planta de textiles se confeccionarán todos los uniformes que serán utilizados en el sistema penitenciario y el sistema de seguridad de todas las penitenciarías bajo la dirección de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC)".

"La industria militar de las Fuerzas Armadas (Imdom) llegó para llenar un vacío estratégico al Estado", dijo. Destacó, como ejemplo, que genera un ahorro significativo de alrededor de un 23 o un 25 por ciento con el costo normal de cualquier tipo de uniforme.

Dijo que la industria militar inaugurada el 1 de mayo pasado, hace apenas unos cuantos meses, ya está jugando un papel muy importante en la parte estratégica de la dependencia en los bienes y servicios utilitarios del personal de seguridad nacional.

Entre los presentes en la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en el despacho de la procuradora general de la República, estuvieron el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira; el titular de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio; la directora del Instituto Superior Especializado en Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc), Gladys Sánchez, y la directora jurídica del Ministerio Público, Frinette Padilla.

También, por el MIDE estuvieron presentes el coronel del Ejército Manuel José Matos y Matos, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Industria Militar Dominicana, y el coronel abogado Félix Alberto Mateo de los Santos, director general del cuerpo jurídico.

Alcance del acuerdo

Con el convenio, el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, se comprometió a realizar la confección y entrega de los uniformes para el Ministerio Público.

La orden de compra inicial incluirá la confección y entrega de uniformes institucionales para los miembros del cuerpo de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP) y de las unidades especializadas, así como para instructores y aspirantes, incluyendo camisas, camisetas blancas y negras (t-shirts), pantalones largos para hombres, chamacos negros, pantalones deportivos y gorras.

Los uniformes, accesorios e indumentarias deberán ser confeccionados cumpliendo con los requisitos de calidad, diseño y presentación establecidos. Mientras que el convenio tendrá una vigencia indefinida, pudiendo llegar al término si una de las partes notifica a la otra con treinta (30) días de anticipación, refiere la nota.

