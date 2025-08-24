Medio Ambiente: fuego en el parque Armando Bermúdez está "totalmente controlado"

El humo arropa parte del Parque Nacional Armando Bermúdez, extinguido esta tarde en San José de las Matas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el incendio forestal registrado en la zona de Loma del Oro, al norte del Parque Nacional Armando Bermúdez, fue "totalmente controlado" esta tarde, gracias al arduo trabajo coordinado entre bomberos forestales, guardaparques y comunitarios de la zona de Mata Grande.

Según explicó el jefe de bomberos forestales, Gerónimo Abreu, más de 100 hombres permanecían en la zona para verificar que no existan focos activos y dar inicio formal a las labores de liquidación.

Lluvia con granizo

Al caer la tarde, una lluvia copiosa favoreció la liquidación del incendio, mientras los bomberos estaban en la zona. El aguacero cayó con descargas de granizo, lo que contribuyó a la extinción en un tiempo menor al esperado de las últimas llamas.

Las autoridades compartieron videos de los bomberos y guardacostas en la zona cubierta de humo.

Uso de drones

Medio Ambiente destacó la utilización de drones con cámaras térmicas, lo que permitió una detección precisa de los puntos de calor.

Las labores de control avanzaron favorablemente luego de establecer líneas de contención en los flancos norte, este y noroeste del incendio, además del beneficio recibido por lluvias recientes que ayudaron a reducir la intensidad del fuego en áreas críticas.

En respuesta a inquietudes sobre el uso de maquinaria pesada y medios aéreos, las autoridades aclararon que las condiciones geográficas del terreno, con pendientes que superan los 60 grados y accesos limitados únicamente a trillos estrechos, imposibilitan el ingreso de equipos pesados. Por este motivo, se optó por el uso de herramientas manuales, sopladores y tecnologías adaptadas, suministradas en la actual gestión del ministro Paíno Henríquez.

Sobre el empleo de helicópteros con bombonas de agua, se explicó que la altitud del siniestro, superior a los 1,200 metros sobre el nivel del mar, representa un riesgo operacional para las aeronaves y tendría un impacto limitado dadas las dimensiones del incendio.

El ministerio en nota de prensa precisó que las labores de combate y control fueron desarrolladas exclusivamente por el Cuerpo de Bomberos Forestales, en estrecha coordinación con guardaparques y miembros de la comunidad local. Estas tareas requieren preparación técnica especializada en incendios forestales, lo que ha sido fundamental para enfrentar un terreno de difícil acceso y condiciones extremas.

"Agradecemos el interés y la disposición de distintos organismos, pero reiteramos que el trabajo operativo en esta ocasión ha sido llevado a cabo por personal específicamente entrenado para este tipo de emergencias. Garantizamos que ya hemos entrado en fase de liquidación del incendio", indicó el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista.

La Defensa Civil también manifestó este domingo el trabajo efectivo que han desarrollado los guardabosques.