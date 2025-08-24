Plásticos por Útiles Escolares recolecta 15.2 millones de botellas plásticas y entrega 22,800 kits

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron al Palacio Municipal para pesar los plásticos y canjearlos por útiles escolares ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La segunda edición de la jornada Plásticos por Útiles Escolares logró recolectar 15.2 millones de botellas plásticas y entregar 22,800 kits con mochilas y tabletas electrónicas a familias del Distrito Nacional. La actividad, considerada el evento ambiental más grande del país, fue organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Con esta cifra récord, la iniciativa alcanza más de 33 millones de botellas recuperadas en sus diferentes ediciones, que incluyen cinco de Plásticos por Juguetes y dos de Plásticos por Escolares.

Jornada de orden y participación

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron al Palacio Municipal para pesar los plásticos y canjearlos por útiles escolares. La dinámica se desarrolló de manera ordenada, acompañada de animación y personajes infantiles que hicieron más amena la espera de los niños.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó el impacto de la iniciativa tanto en el medioambiente como en la educación: "Es una gran bendición poder brindar alegría a las familias capitaleñas, teniendo un impacto directo en la ciudad y en la sociedad".

Por su parte, el director de la DGA, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, resaltó el carácter solidario de la jornada: "Hoy vemos el fruto de una alianza público-privada que permite que nuestros niños y niñas puedan apoyarse en su proceso educativo".

Canje y seguridad

Los participantes recibieron una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares por cada mil botellas entregadas. Quienes aportaron 500 botellas recibieron una mochila equipada con seis cuadernos, un estuche con materiales, un set de reglas y un termo.

La logística contó con más de 400 colaboradores y el respaldo de organismos de seguridad y rescate: efectivos policiales y militares, 45 bomberos, dos ambulancias, un hospital móvil y un puesto de comando. También participaron 19 médicos, 21 rescatistas y personal del Sistema 9-1-1, junto a la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos del DN.

Apoyo empresarial La jornada fue posible gracias al apoyo de empresas y entidades como Banco Popular, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Propagas, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Industrias Bisonó y Café Santo Domingo, entre otros.

