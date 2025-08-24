×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias
Lluvias

Fuertes vientos y lluvias provocan caída de árboles y tendido eléctrico en Dajabón

Hasta ahora no se han reportado pérdidas humanas

    Expandir imagen
    Fuertes vientos y lluvias provocan caída de árboles y tendido eléctrico en Dajabón
    Una calle anegada en Dajabón como consecuencia de las lluvias. (JAVIER GENAO)

    Una fuerte ráfaga de viento acompañada de intensas lluvias azotó la tarde de este domingo distintos sectores de la provincia de Dajabón, ocasionando la caída de árboles y cables eléctricos, lo que mantiene a varias comunidades sin energía.

    El fenómeno climático sorprendió a los residentes, quienes narraron momentos de tensión cuando algunos árboles se  desplomarse sobre calles, mientras los cables del tendido eléctrico quedaron en el suelo.

    Brigadas de socorro y de la empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) trabajan en la evaluación de los daños, para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

    • Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero sí daños materiales que aún están siendo cuantificados.

    Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a tomar precauciones ante posibles nuevas ráfagas de viento y lluvias en la zona fronteriza.

    RELACIONADAS
    TEMAS -