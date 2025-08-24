Fuertes vientos y lluvias provocan caída de árboles y tendido eléctrico en Dajabón

Una calle anegada en Dajabón como consecuencia de las lluvias. ( JAVIER GENAO )

Una fuerte ráfaga de viento acompañada de intensas lluvias azotó la tarde de este domingo distintos sectores de la provincia de Dajabón, ocasionando la caída de árboles y cables eléctricos, lo que mantiene a varias comunidades sin energía.

El fenómeno climático sorprendió a los residentes, quienes narraron momentos de tensión cuando algunos árboles se desplomarse sobre calles, mientras los cables del tendido eléctrico quedaron en el suelo.

Brigadas de socorro y de la empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) trabajan en la evaluación de los daños, para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero sí daños materiales que aún están siendo cuantificados.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a tomar precauciones ante posibles nuevas ráfagas de viento y lluvias en la zona fronteriza.