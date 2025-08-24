Fuertes vientos y lluvias provocan caída de árboles y tendido eléctrico en Dajabón
Hasta ahora no se han reportado pérdidas humanas
Una fuerte ráfaga de viento acompañada de intensas lluvias azotó la tarde de este domingo distintos sectores de la provincia de Dajabón, ocasionando la caída de árboles y cables eléctricos, lo que mantiene a varias comunidades sin energía.
El fenómeno climático sorprendió a los residentes, quienes narraron momentos de tensión cuando algunos árboles se desplomarse sobre calles, mientras los cables del tendido eléctrico quedaron en el suelo.
Brigadas de socorro y de la empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) trabajan en la evaluación de los daños, para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de las familias afectadas.
- Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero sí daños materiales que aún están siendo cuantificados.
Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a tomar precauciones ante posibles nuevas ráfagas de viento y lluvias en la zona fronteriza.