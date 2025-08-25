El presidente de la República, Luis Abinader, aclaró este lunes que ninguno de los casos que involucraron la muerte de cuatro menores a manos de sus progenitores ocurridos ayer domingo en Santo Domingo tenían antecedentes de salud mental. Sin embargo, lamentó que ocurrieran esas defunciones y las atribuyó a "tragedias que pasan".

"Ninguno de los cuatro tenían informes previos ni habían informado previamente. Esos cuatro específicamente, ni tenían en el caso de la madre que supuestamente, digo hasta que termine la investigación, envenenó a los niños, no tenían tampoco pasado de salud mental", acotó.

La puntualización del mandatario se dio al contestar una pregunta durante LA Semanal con la Prensa en torno a qué está haciendo el gobierno para proteger a la población infantil ante su vulnerabilidad y los casos de violencia vicaria.

"Son difíciles de prever"

El mandatario dijo que "lamentablemente" los casos fueron "tragedias que pasan".

"Esas son cuatro tragedias evidentemente que pasan. Hoy en la Fuerza de Tarea lo discutimos", refirió el jefe de Estado.

Abinader también dijo que desde el Gobierno siguen trabajando para evitar que casos así ocurran, aunque planteó que son "difíciles de prever".

Planteó que tanto las autoridades como la sociedad deben de trabajar en una cultura de paz.

"Parte de esta educación es una educación en paz de la que tenemos que lograr", significó.

Las muertes vicarias

Ayer domingo cuatro menores murieron a manos de sus progenitores en hechos separados. El primero de los casos se trató de un niño de un año y ocho meses que murió por asfixia en el sector Los Guandules, Distrito Nacional. Su padre, Dionys Anderson Zabala Reyes, fue apresado como responsable del crimen.

El otro caso, se trató de una mujer de 36 años identificada comoPennsylvania Mercedes Jiménez Valdez que envenenó a sus tres hijos de 7,9 y 11 años y luego se quitó la vida en el ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este.