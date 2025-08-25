Sismo de magnitud 4.5 se registró en el Mar Caribe, próximo a Isla Catalina
Detalles del sismo de magnitud 4.5 registrado en el Mar Caribe cerca de Isla Catalina, República Dominicana.
Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes en horas de la mañana en el mar Caribe, con epicentro localizado a 14.8 kilómetros al oeste de Isla Catalina, en la República Dominicana.
De acuerdo con los reportes técnicos, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:40 de la mañana y tuvo una profundidad de 87.3 kilómetros, lo que ayudó a que la sacudida fuera moderada y redujera la posibilidad de daños en superficie.
Las coordenadas del epicentro fueron 18.341° de latitud norte y -69.147° de longitud oeste, zona marítima cercana a la costa sur dominicana.
Ciudadanos han reportado en varias localidades de la región Este haber sentido el sismo.