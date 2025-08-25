Sismo de magnitud 4.5 se registró en el Mar Caribe, próximo a Isla Catalina

Información sobre el sismo de magnitud 4.5 en el Mar Caribe próximo a Isla Catalina, República Dominicana. ( ARCHIVO )

Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes en horas de la mañana en el mar Caribe, con epicentro localizado a 14.8 kilómetros al oeste de Isla Catalina, en la República Dominicana.

De acuerdo con los reportes técnicos, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:40 de la mañana y tuvo una profundidad de 87.3 kilómetros, lo que ayudó a que la sacudida fuera moderada y redujera la posibilidad de daños en superficie.

Las coordenadas del epicentro fueron 18.341° de latitud norte y -69.147° de longitud oeste, zona marítima cercana a la costa sur dominicana.

Ciudadanos han reportado en varias localidades de la región Este haber sentido el sismo.

