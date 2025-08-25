Arrestan otro testaferro de red desmantelada que estafaba a los abuelos

El imputado en la red que estafaba a los abuelos fue arrestado cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público ejecutó este lunes una orden de arresto en contra de Kelvin Bladimir Vásquez, otro imputado de testaferrato en la estructura que alegadamente utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, fue apresado después del mediodía de este lunes cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones en su contra.

El órgano persecutor detalló que el imputado sirvió de prestanombres para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual está ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

Además, se le atribuye ser administrador de una financiera de nombre Inverdosa, que pertenece a Castaños García.

Los otros detenidos

La institución recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño).

La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición.

Por su vinculación a esta red el Ministerio Público también solicitó que se imponga 18 meses de prisión preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, así como de Gipsy Pamela Castaños García.

El Ministerio Público está representado en el proceso por los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los fiscales de Santiago Elvin Ventura y Reina Jiménez.

Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso hoy la suspensión de la audiencia hasta el próximo miércoles 27 de agosto para que el Ministerio Público continúe con la lectura de la solicitud de medida de coerción.

Los que aceptaron extradición

Al igual que Oscar Manuel Castaños García, también se acogieron a un proceso de extradición pasiva, al decidir irse de manera voluntaria a los Estados Unidos a enfrentar los cargos son Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello).

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada "Estafa de los abuelos".

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.