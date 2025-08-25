Eddy Alcántara emplaza otra vez a Leonel Fernández a comprobar el precio real del pollo

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, volvió a emplazar este lunes al expresidente Leonel Fernández a recorrer los mercados y supermercados del país para comprobar, de primera mano, que la libra de pollo no ha llegado a los 125 pesos, como ha insistido el dirigente político opositor en varias de sus intervenciones públicas.

Sin embargo, el expresidente Fernández, en sus declaracionesno se refirió al precio actual del pollo, ni al pollo entero, ni a una pieza en particular. Si bien es cierto que las declaraciones de Fernández en el contexto que lo dijo, de manera retórica, sus expresiones fueron: "el pollo ha llegado a 125 pesos la libra".

Alcántara advirtió que este tipo de declaraciones, que calificó como un "ejercicio de desinformación", buscan provocar efectos negativos en la economía familiar "con fines politiqueros".

Sostuvo que el gobierno se mantiene vigilante frente a la fluctuación de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, "con el firme objetivo de intervenir cuando sea necesario".

El titular de Pro Consumidor reconoció que durante el verano suele producirse una baja en la producción de pollo, sin embargo, destacó que el presidente Luis Abinader anticipó esa situación y, a principios de año, se pignoraron dos millones de unidades para equilibrar la oferta con la demanda y evitar un alza desproporcionada.

Alcántara aseguró que la misma estrategia se ha replicado con otros productos esenciales, en medio de una inflación global que ha golpeado a todas las economías del mundo.

"La República Dominicana no ha sido la excepción, pero gracias a las medidas oportunas del mandatario nuestros mercados se han mantenido abastecidos y la inflación no ha impactado con la misma fuerza que en la mayoría de los países iberoamericanos", afirmó.

Finalmente, el director de Pro Consumidor reiteró el compromiso del gobierno de velar por la estabilidad de los precios, garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica y proteger a los consumidores dominicanos frente a cualquier intento de especulación.

Declaraciones de Leonel Fernández sobre la canasta básica

El expresidente Leonel Fernández ha reiterado en varias de sus intervenciones públicas que la libra de pollo, uno de los principales productos de la canasta básica, se vende en algunos establecimientos hasta a 125 pesos, lo que a su juicio refleja el aumento de precios en el actual gobierno.

Según el también presidente de la Fuerza del Pueblo, la realidad del mercado contrasta con los informes oficiales que buscan proyectar una estabilidad que no corresponde con el día a día de la población.